L’incanto poetico che offre la spiaggia all’alba con lo spettacolo grandioso del sole che sorge sul mare diventa anche il palcoscenico ideale per un concerto dalle forti emozioni. Come quello che Bungaro terrà domani alle 5 nello scenario dell’isola di Sant’Andrea di Brindisi, nell’area del vecchio faro di Punta Riso. L’appuntamento, con la direzione artistica di Carmelo Grassi, è organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese con il sostegno del Comune di Brindisi (ingresso libero: a partire dalle 4.15 sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta tra l’area antistante il porticciolo turistico e il luogo dello spettacolo, e viceversa).

Un viaggiatore che esplora le meraviglie dell'alba

“Albanauta” è il titolo del concerto del celebre cantautore brindisino, autore di tanti intensi testi della canzone italiana, che sul palco sarà affiancato dal vibrafonista e percussionista Marco Pacassoni, tra i polistrumentisti più talentuosi della scena contemporanea internazionale. «Bungaro è un “Albanauta” – si legge nelle note - un viaggiatore che esplora le meraviglie dell’alba, le sue promesse e le sue molteplici metafore: l’aurora, l’albore, il risveglio. Un panorama dipinto dai colori della notte e dell’aurora specchiati nel mare, il silenzio posato sulla macchia mediterranea, l’aurora che riscopre con luce tenue il profilo del Castello Alfonsino e del vecchio faro di Punta Riso, uno scenario che lascia prevalere un senso di unità e di serena bellezza restituendo una diversa percezione dello spazio a mano a mano che il sole si staglia sull’orizzonte».

“Albanauta” viaggerà così tra coordinate etno-world, pop mediterraneo e influenze brasiliane. Protagonista sarà ovviamente il repertorio di Bungaro, dalla filastrocca di Rodari “Il cielo è di tutti” alla splendida ballata “Zen”, dalla delicatissima “Amalia” al movimento irresistibile di “Appartenenza”, solo per citarne alcune. Il concerto ripercorrerà infatti, in una versione più intima e originale, il progetto “Entronauta”, l’ultimo suo lavoro discografico. E non mancheranno i suoi brani più intensi come “Guardastelle” - scritta con Pino Romanelli -, “Io non ho paura”, “Il mare immenso”, che sposa l’alba con la potenza di parole eterne, e una versione intima di “Perfetti sconosciuti”. E altre memorabili interpretazioni come “Lu viddicu di lu mundu”, oltre a un capolavoro indimenticabile di Domenico Modugno e un riadattamento in italiano di un brano di David Byrne dei “Talking Heads”.

La metafora della vita

«L’alba è una straordinaria metafora della vita - sottolinea Bungaro - è la vita che rinasce dal buio, è il sole che affiora dall’acqua, per questo le canzoni prendono un valore simbolico in un tempo e in un luogo magici. Il concerto è un viaggio nella rinascita, nell’atto di ricominciare, nel miracolo che si ripete circolarmente con l’arrivo della luce. Per me suonare a Brindisi è un privilegio. Suonare nel punto in cui Brindisi bacia il mare, il mare dentro, è ancora più emozionante. Il mare è un sentimento, è uno stato dell’anima che ti riporta nel cuore la bellezza che ti manca o che hai perduto. A differenza delle altre piazze, a Brindisi cammino a ritroso cercando quel bambino che proiettava cieli come sogni sui soffitti».