Bubbico, le raffinate sonorità di Sun Village

di Max NOCCOIl leccese Filippo Bubbico, classe 1992, mastica suoni sin dalla nascita: dal padre Luigi (noto direttore d'orchestra), dalla madre Irene Scardia (eccellente pianista) e dalla sorella Carolina (voce, attualmente, tra le più apprezzate nel nostro Paese). Una famiglia dove la musica ha un'importanza centrale, fondamentale, educativa nello sviluppo della passione e nel sacrificio del lavoro. Filippo è un vero talento, tanto da bruciare le tappe in pochissimi anni: nel 2013 si diploma al Sae Institute di Milano come ingegnere del suono; nel 2017 si laurea in Pianoforte Jazz a Bologna.La sua predisposizione da polistrumentista lo ha portato a sperimentare varie vie musicali in questi anni, passando con disinvoltura dal jazz al rock, dalle big band alla musica elettronica, calcando palchi di un certo spessore (Biennale di Venezia, Parco della Musica a Roma, Bologna Jazz Festival, Umbria Jazz). Ora, è arrivato il suo debutto da solista. Interamente prodotto nella base generale della Workin' Label (etichetta di famiglia, attenta nel ricercare validi musicisti nel nostro territorio), Sun Village - questo il titolo dell'album - è anche un omaggio all'omonimo quartiere (Villaggio del Sole), in cui è situata quest'isola felice, dove si crea e si produce ottima musica in pieno relax. Un disco dove batte e pulsa un'anima contemporanea, grazie anche al supporto di strumentisti navigati come Dario Congedo (batteria), Luca Alemanno (basso) ed Emanuele Coluccia (sax), Giacomo Ferrigato (chitarra), oltre alla preziosa voce di Carolina Bubbico, ed altri ospiti. Il viaggio sonoro parte con la breve introduzione di Start, che anticipa gli incastri ritmici di Desires e Milicia, con testi rivolti alla propria ricerca personale. Flowers Of Your Body cattura l'attenzione grazie a complesse armonie vocali e ad una ritmica che macina groove, che più black non si può (quasi uno scontro tra Esperanza Spalding e Thundercat). JB è un moderno blues, una via al cantautorato elettronico in lingua madre; Dreaming, video/singolo di lancio all'uscita, è un brano che sarebbe, in un mondo migliore, già nei posti nobili delle classifiche di vendita, tanto è incalzante e contagioso nella sua struttura. Le sincopi di Kyu (con Carolina sugli scudi), l'algido soul di Twin Peaks e la finale MeTeora (l'IDM incontra l'Oriente, con un bel intervento di Clara Calignano al flauto) chiudono un lavoro dal forte respiro internazionale, che sorprende ad ogni ascolto. Undici tracce contaminate, dove l'amore per il jazz, il funk, la musica colta, l'elettronica e la sperimentazione, trovano un approdo sicuro e moderno.Sun Village, prodotto dallo stesso Filippo Bubbico, esce in cd e digitale con il sostegno di Puglia Sounds, distribuito da I.R.D. e racchiuso in un artwork a cura del salentino Samuel Mello. Per informazioni: www.facebook.com/filippobubbicomusic