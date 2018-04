Brunori, Levante, Coma_Cose: i primi nomi del Primo Maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati resi noti ieri i primi nomi degli ospiti al concerto del Primo Maggio a Taranto. Si tratta di Levante, cantautrice diventata ormai un’icona del pop italiano; Brunori Sas, considerato l’erede dei grandi cantautori italiani - che torna a Taranto per la seconda volta dopo il 2015 - e del duo elettronico Coma_cose.L’#unomaggioliberoepensante che ha come direttore artistico l’attore e regista Michele Riondino, insieme a Diodato e Roy Paci, parte dunque con una proposta decisamente apprezzabile e trasversale. «Il nostro grido d’allarme – ha dichiarato Riondino - ormai da cinque anni è per il diritto alla salute. Si parla di Ilva solo dal punto di vista lavorativo: è invece un problema di mancanza dei diritti. E noi l’1° maggio a Taranto lotteremo, grideremo, canteremo, balleremo per riaffermare i nostri diritti. Noi chiediamo di prendere in considerazione l’idea che quella azienda debba chiudere: informeremo la città di un possibile e auspicabile accordo di programma. I nomi degli artisti che parteciperanno sono tanti e a titolo gratuito: ci aiuteranno a veicolare le nostre informazioni. Come Brunori Sas, Levante e Coma_Cose. Festeggiare l’1 maggio a Taranto è una scelta fatta col cuore e con la testa».A questi artisti se ne aggiungeranno presto molti altri di prestigio, a dimostrazione che la pausa del 2017 non ha smorzato l’entusiasmo e le energie degli organizzatori. La macchina dell’#unomaggioliberoepensante procede ormai a tutto vapore affinché anche questa edizione dell’evento attragga, come già accaduto in passato, centinaia di migliaia di persone. (i particolari sono reperibili sul sito www.liberiepensanti.it).