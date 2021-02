Boris, arriva la quarta stagione. Il teaser è ambientato a Lecce - VIDEO

È ambientato a Lecce il breve teaser che annuncia una nuova stagione di Boris, una delle più popolari serie tv italiane degli ultimi anni, incentrata sulla paradossale realizzazione della fiction "Gli occhi del cuore".

Nel video Antonio Pannofino, che nella serie interpreta il regista René Ferretti, si aggira per Piazza Sant'Oronzo quando riceve la chiamata della sua aiuto regista Arianna (Caterina Guzzanti).

«No non si fa niente, ma che dai retta a quello? Ho idee ma non me le fanno fare», lo sentiamo dire. E, ancora. «Arianna, quel coglione ti ha detto cazzata: non ci facciamo illusioni Boris non si farà». Invece, come da attese e voci, la quarta serie arriverà, prossimamente. La reunion di Ferretti & C., prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, sarà concentrata sul mondo delle piattaforme streaming e social network, il nuovo scenario delle avventure quotidiane della troupe più smaliziata del mondo. Tra gli altri progetti italiani, «The Good Mothers», ispirato al caso di Lea Garofalo e concentrato sul racconto al femminile della criminalità organizzata.

Inutile dire che il teaser è già diventato virale tra i tantissimi appassionati della serie, che attendono da anni la nuova stagione.

La prima stagione andò in onda nel 2007 sul canale di Sky Fox, e poi fu seguita da altre due stagioni e da un film. La nuova stagione, di cui si parlava da un po’ ma di cui non si sa ancora quasi nulla, andrà invece in onda sul servizio di streaming Disney+, all’interno del catalogo “Star”. Sarà composta da 6 episodi della durata di 30 minuti, e sarà scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, due dei tre ideatori della serie insieme a Mattia Torre, morto nel 2019.

