Boomdabash, nuovo brano "Love U hate U" e via al tour

"Love U Hate U" è il nuovo singolo dei Boomdabash.



Un mix di freschezza ed emotività, un sound innovativo e coinvolgente, capace - caratteristica a cui i Boomdabash ci hanno ormai abituati - di conquistare fin dal primo ascolto. "Love U Hate U" esplora le dinamiche contrastanti dell'amore e dell'odio, due emozioni intense che spesso si intrecciano in un gioco di luci e ombre.

La band ha appena concluso, al Teatro Verdi di Brindisi, una settimana di prove per “Venduti Tour 2024” che comincerà a Campobasso oggi per poi proseguire, tra le prime tappe, in provincia di Viterbo, a Forlì, a Crotone e a Sammichele di Bari.

Gli ultimi accorgimenti prima della partenza per un viaggio musicale che in estate toccherà le maggiori piazze italiane.

Questo nuovo lavoro conferma ancora una volta la capacità dei Boomdabash di sorprendere il loro pubblico, offrendo un'esperienza musicale sempre diversa e accattivante. La band, che vanta oltre 3,7 miliardi di stream totali, 34 dischi di platino e più di 1,3 miliardi di visualizzazioni su YouTube, si prepara anche a partire con il Venduti Tour 2024 che vedrà i Boomdabash esibirsi per tutta l'estate in diverse città italiane.