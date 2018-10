Blazer mania d'autunno: ecco le 5 giacche di tendenza e come indossarle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Troppo caldo per tirare fuori il piumino, troppo freddo per girare in camicia. In autunno la risposta alle temperature ballerine è sempre e solo una: il. Il capo di mezza stagione per eccellenza oltre ad essere un’ad un altrimenti obbligato abbigliamento a strati, passerella dopo passerella si è aggiudicato il podio tra ida tenere fissi nell’armadio. Come indossarlo? A quello ci abbiamo pensato noi.LEGGI ANCHE Comodi, lavorati a maglia e dalle maniche maxi: tutti i maglioni dell’inverno 2019 La prima giacca della storia erae fu realizzata nel 1873 per l’equipaggio di una fregata in occasione della visita della Regina Vittoria. Dal fascino indiscutibilmente, il blazer classico è ancora oggi simbolo dell’e per questo trova in un paio dil’alleato più prezioso. Aggiungetee unda indossare quando rinfresca per un look casual ma estremamente fine.La tendenza è forte e chiara e tra, laha invaso tutto il nostro guardaroba. Abbinata aila sera e con unadi giorno anche la giacca da tailleur si colora di tinte wild, prima di essere sostituita dall’amata pelliccia ecologica, neanche a dirlo,anche lei.questa stagione hanno una cosa in comune: il. E quanto è vero che ilsarà il nuovo indiscusso trend dal, così ad ogni outfit non potrà mancare il suo blazer, accostato adei colori più svariati, meglio se dotate dial collo. E matchy-matchy sia: veloce, funzionale e di grandissima tendenza.Lo tenevamo pronto ai blocchi di partenza e finalmente è tornato per restare almeno un’altra stagione. Complice una moda tutta, il blazer aesce dalle mura dell’ufficio e si piazza in pole position pronto per essere indossato giorno e sera con gli abbinamenti più svariati:; per combattere l’umore da ritorno dalle ferie in pianta stabile è necessario un po’ di. Da indossare con, senza dimenticare mai un paio didal tacco comodo. Voglia di osare? Spezzate la monotonia con unabbinato ad un: renderà più rock ‘n’ roll persino la vostra mattinata in ufficio.