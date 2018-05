Bianca Atzei liquida Max Biaggi: «Gli ho dato tutto, ora ho una nuova storia d'amore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA -ha sceltoper raccontarsi e parlare della fine della storia d’amore con«Io voglio comunque tenere un ricordo bello e positivo di lui. Le storie d’amore possono finire, l’amore può finire sempre, però è stata la storia più bella della mia vita, mi ha dato tanto, mi ha fatta sentire felice, non sapevo cosa volesse dire essere felice prima. Lui mi amava, io lo sentivo, e questo mi ha portata a dare tanto».non ha ancora pienamente compreso le ragioni della rottura.«Qualsiasi donna, io in questo caso, merita un uomo che ha il coraggio di dirle in faccia cosa non va. Non è stato così. Mi ha detto che voleva stare da solo. Io l’ho rispettato, però dopo due anni e mezzo, io ho dato veramente tutta me stessa, non sto rinfacciando nulla ma non credo che tutte le donne avrebbero fatto quello che ho fatto io».Max Biaggi infatti ha lasciato Bianca Atzei dopo il grave incidente in cui è rimasto coinvolto, che ha visto Bianca sempre al suo fianco in ospedale.«Io in un momento difficile per lui, ho rimandato il mio tour. Ci sono anche dei bambini in mezzo, io sono molto affezionata ai suoi figli. Prima di partire per l’Isola dei Famosi, avevo messo un punto, ora ho voltato pagina».Cosa c’è nella nuova pagina?«Una nuova storia d’amore che sono io. Le cose più importanti nella vita sono la famiglia e quello che ami fare, per me il canto».La voce della Atzei si spezza riparlando della storia.«Io gli voglio un bene dell’anima, parlerò sempre solo bene di lui, mi ha cambiata come donna. Tutto può succedere nella vita, l’amore finisce, bisogna andare avanti. Il mio amore è la musica».