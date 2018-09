© RIPRODUZIONE RISERVATA

è tornata alle origini. La giornalista e conduttrice, dopo la parentesi in Rai e l'allontamento a metà stagione da Domenica In lo scorso febbraio, è di nuovo in tv al timone di Bake Off Italia su Real Time.L'anno scorso la sua partecipazione al programma domenicale insieme alla sorella Cristina non fu proprio un successo, tanto che la Rai quest'anno è tornata su un cavallo vincente: la Mara Venier nazionale. E gli ascolti hanno premiato. Domenica In ha superato anche la Domenica Live della D'Urso.LEGGI ANCHE Domenica In batte (ancora) Domenica Live, ma la D'Urso non ci sta: «Ecco la verità» Ma Benedetta, intercettata alla sfilata primavera estate di Simonetta Ravizza con la figlia maggiore Matilde di 16 anni, non sembra interessata all'argomento. Anzi. «Cosa ne penso del successo di Mara Venier? Chissenefrega di Domenica In. E' partito Bake Off canale 31 Real Time». Più chiaro di così.