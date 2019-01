© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrava chefosse pronta a lasciare Mediaset in cerca della grande occasione da conduttrice ma visto che sarà al timone del realityal posto di, con molta probabilità rimarrà nelle reti del BiscioneBelen insomma prenderebbe il posto di Simona Ventura, nel frattempo tornata in casa Rai dopo il rilancio in Mediaset, a condurre le vicende sentimentali legate ai vip che parteciperanno al reality estivo. A dare la notizia “Oggi” secondo cui per la showgirl argentina sarebbe molto “corteggiata” dato che l’attenderebbero Colorado, dove sarà sul palco con Paolo Ruffini e Sanremo Young, sulla Rai, su richiesta di Antonella Clerici. Segue appunto Maria De Filippi con Temptation e la riconferma, per la prossima stagione, della sua partecipazione a “Italia’s got talent”.