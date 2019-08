Freccero: «Belén e Stefano De Martino sono i due personaggi più mediaticamente tarantati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Belén e Stefano De Martino sono i due personaggi più mediaticamente tarantolati». Il direttore di Raidue, Carlo Freccero, ha spiegato così la sua scelta da più parti criticata di affidare alla coppia glamour il commento televisivo della diretta del Concertone, che per la prima volta sarà trasmesso sulla seconda rete. A fare da mediatore fra i due tarantolati, ci sarà Gino Castaldo, «un maestro della critica musicale aggiunge Freccero che avrà il compito di spiegare cosa succede sul palco, senza interferire, in modo che lo spettacolo resti pulito». La regia è di Duccio Forzano. Il direttore di Raidue ha assistito da vivo al concertone nel 2004. «Da allora mi sono innamorato di questo evento racconta che ritengo debba essere divulgato a tutti, non soltanto ai cultori di questa tradizione che ha nascosti migliaia di significati che si intersecano tra di loro». Da qui l'orgoglio di averla portata su Raidue. «Era molto importante prendere i due personaggi più mediaticamente tarantolati come soggetti a cui spiegare questo universo così antico, misterioso e ricco. Mi è sembrato il modo giusto di fare una tv che si aggiorna nei tempi».I.Mar.