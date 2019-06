Belen e De Martino: la coppia sancisce il ritrovato amore... alla Taranta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono la coppia più amata dal gossip dopo che il loro amore sembra essere risbocciato riunendo la famigliola. E quest'etate a sancire il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino ci sarà anche la diretta dal backstage del Concertone della Notte della Taranta, in programma il prossimo 24 agosto – che quest’anno sarà trasmesso per la prima volta su Rai 2 – e quanto pare avrà appunto due conduttori d’eccezione.Non c’è ancora l’ufficialità per la notizia ma le trattative fra la coppia Rodriguez - De Martino e il direttore di rete Carlo Freccero sarebbero in fase avanzata.Il ballerino e la showgirl, che hanno un figlio, Santiago, nato nel 2013, dopo la fine del loro matrimonio quattro anni fa, sono tornati protagonisti della cronaca rosa per il loro clamoroso ritorno di fiamma. I due – stando a quanto riportano i siti di gossip – sarebbero intenzionati a convolare di nuovo a nozze e c’è chi ha fatto trapelare anche l’indiscrezione di una seconda gravidanza per la Rodriguez. Nulla, però, è stato confermato dai diretti interessati.Ma quale sarà esattamente il ruolo della coppia all’interno di uno show che, come da tradizione, non prevede alcuna conduzione? I due dovrebbero occuparsi dei collegamenti dal dietro le quinte e delle interviste agli ospiti che, al Concertone, affiancheranno l’Orchestra Popolare nel segno della contaminazione e secondo una formula ormai rodata nel tempo. I superospiti italiani, Elisa e Guè Pequeno, sono stati ufficializzati durante la conferenza stampa ospitata all’Ambasciata d’Italia a Mosca a metà aprile, location scelta per annunciare il nuovo concertatore, Fabio Mastrangelo, direttore d’orchestra barese che da anni lavora in Russia. Da svelare restano i nomi dei due superospiti stranieri.