I tanto attesi provvedimenti disciplinari sono arrivati. Durante la diretta della terza puntata, dopo un acceso confronto con i concorrenti della casa,legge un comunicato ufficiale delin cui annuncia l'espulsione di"I fatti accaduti sono di un'enorme gravità, l'opinione pubblica non ha dubbi e nemmeno il gf, per questa ragione verrà preso più di un provvedimento. L'episodio più grave è quello di Baye Dame nei confronti di Aida. Le aggressioni e la violenza non hanno nulla a che fare con lo spirito del programma, Baye Dame sei ufficialmente squalificato dal gioco" .Tutti i ragazzi della casa corrono ad abbracciarlo, Lucia e Veronica scoppiano in lacrime. Angelo: "Siamo tutti complici. Ha pagato per tutti noi. Dobbiamo solo stare zitti".