“Battiti”, torna la musica live a Bari: migliaia di presenze sul Lungomare

Finalmente si torna alla musica live e Bari è grande protagonista. “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, condotto da ​Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, torna nelle piazze italiane il primo appuntamento è stasera a Bari (si replica domani). Lo storico programma musicale di Italia 1 torna in tour con gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit alternandosi sanche a Gallipoli e Trani.

Lo show di stasera

Grandissimo entusiasmo nel capoluogo. Sul palco Fedez, Mara Sattei, Tananai, Il Volo, The Kolors, Elodie, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Coez, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Matteo Romano, Baby K, Fred De Palma, Boro Boro, Aka 7Even, Boomdabash, Annalisa, Mr Rain, Alfa e Gabry Ponte. In scaletta, inoltre, due esibizioni on the road: Noemi da Cisternino e La Rappresentante di Lista da Ceglie Messapica.

Domani, invece, ci saranno Achille Lauro, Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari, Alessandra Amoroso, Coez, Alex, Rhove, Francesco Renga, Mecna & Coco, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Baby K, Federico Rossi, Hal Quartièr, Fred De Palma e Gabry Ponte. On the road, Albe da Vieste e Tommaso Paradiso da Manduria.