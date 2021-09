Il ritorno del Kursaal dopo dieci anni: oggi inaugurazione col Bif&st

Dopo dieci anni di chiusura e due di lavori per i restauri, il teatro Kursaal Santalucia di Bari aveva riaperto le sue porte lo scorso 21 giugno in occasione del “Solstizio della cultura”. Solo un’anteprima a lavori praticamente terminati per fare ammirare, sia pur per poche ore, lo splendore di un contenitore che completa il cosiddetto “miglio dei teatri” comprendente il Petruzzelli, il Piccinni e il Margherita.

L'inaugurazione oggi