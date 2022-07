Riccardo Muti sul podio stasera e domani al Petruzzelli

Doppio appuntamento per il grande ritorno di Riccardo Muti al Petruzzelli di Bari per la Stagione Concertistica 2022. Oggi e domani, sempre alle 20.30, il pubblico potrà infatti rivedere il “re” della bacchetta sul podio dell’“Orchestra Giovanile Luigi Cherubini”, da lui fondata nel 2004 e formata da giovani strumentisti, tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni regione italiana.

Il programma

In programma la Sinfonia “Roma” in Do maggiore op.37 di Georges Bizet, “Il lago incantato”, poema sinfonico op.62 di Anatolij Ljadov, e “Les Préludes”, poema sinfonico n.3 da Alphonse de Lamartine, S . 97 di Franz Liszt. Lo stesso programma con cui Muti e la “Cherubini” hanno concluso trionfalmente l’altra sera la 33esima edizione del “Ravenna Festival, “Tra la carne e il cielo”, dedicata al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Al termine dell’esecuzione il Maestro ha voluto raccontare un significativo aneddoto su “Les Préludes”, il cui ultimo movimento (Andante maestoso) era utilizzato dai nazisti per celebrare le loro vittorie belliche. Il grande direttore ha ricordato che «l’opera ha tutt’altra ispirazione, parla della sorte dell’essere umano inevitabilmente destinato alla morte ma prima tormentato ed esaltato dai più diversi sentimenti, dall’amore alla guerra, alla ricerca di pace… esperienze attraverso cui passa il tema-protagonista, trasformandosi fino all’apoteosi finale». In buona sostanza, ha concluso Muti con la sua tipica inflessione napoletana, «i nazisti non avevano capito niente».

L'orchestra