Zalone torna in Puglia con il tour "Amore+Iva": corsa ai biglietti in vendita da oggi. Sold out vicino

Checco Zalone comico “rockstar”: torna in Puglia e prenota lo stadio di Bari per il nuovo spettacolo. Saranno due le date pugliesi - attesissime dai tantissimi fan che però dovranno armarsi di molta pazienza - del tour “Amore+Iva” che farà tappa nel capoluogo di regione l’8 e il 9 settembre del prossimo anno all’Arena della Vittoria. Da oggi in vendita i ticket per lo show.

Il ritorno a Bari



Il ritorno del comico arriva dopo ben 11 anni d’assenza di Zalone dalle esibizioni live che l’ultima volta lo videro in scena con il “Resto Umile World Tour”. Nel frattempo, però, il comico barese ha stracciato tutti i record ai botteghini della storia del cinema italiano. Basti pensare che il suo film “Sole a catinelle” del 2013 è risultato il film più visto dell’anno, mentre tre anni dopo “Quo vado?” lo ha battuto alla grande ed è tuttora il film italiano più visto di sempre al cinema.



Il nuovo tour partito da Firenze e viaggia già all’insegna del sold out un po’ ovunque, con oltre 100mila biglietti che saranno messi in vendita fino alla prossima estate. Più che ovvio, quindi, aspettarsi che la stessa cosa possa accadere anche per le due date pugliesi, anzi a maggior ragione visto che qui il comico “gioca in casa”. Tutti pronti perciò per la caccia al biglietto: inevitabili file per la prevendita.

Il tour



Il tour “Amore + Iva“ viene descritto come “uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano”. Nello spettacolo - scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, prodotto da Arcobaleno Tre e Mzl con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta assieme a Gianmarco Mazzi – sono stati inseriti i “cavalli di battaglia” di Zalone ma anche diverse sue nuove gag, da Putin a Mina e Celentano, da Vasco Rossi fino anche al maestro Riccardo Muti.

Con le spettacolo, Zalone presenta anche la sua nuova canzone intitolata “Sulla Barca dell’Oligarca”, scritta insieme con Antonio Iammarino, Giuseppe Saponari e Sergio Maria Rubino.