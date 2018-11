Rovazzi, Carboni e tanti altri: da Bari il Capodanno in musica di Canale 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Capodanno in piazza con Fabio Rovazzi, Luca Carboni, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Ron, Tiromancino, Erman Meta, Fabrizio Moro, Irama, Annalisa, Elodie e Gue Pequeno. Canale 5 ha presentato oggi “Capodanno in musica”, la trasmissione che andrà in onda in diretta la sera del 31 dicembre. Anche quest’anno la diretta sarà da Bari, fdalla piazza antistante il Teatro Piccinini che per l’occasione sarà riaperto dopo il restauro e farà da cornice a palco e backstage.«Lo scorso anno il nostro Capodanno ha avuto un pubblico particolarmente giovane, tra i 15 e i 24 anni erano il 23%, ci interessano le famiglie, lo spettatore generalista ma tanti giovani davanti la tv la sera di fine anno ci riempiono di soddisfazione», ha detto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, presentando l’evento. Sul palco, a condurre, Federica Panicucci. Lo show sarà trasmesso anche sulle radio del Gruppo Mediaset (105, 101, Montecarlo, Subasio) e Radionorba.