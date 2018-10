© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morta, figlia di Marcello e Flora Carabella. Si è spenta stamattina 11 ottobre all'età di 66 anni, nella clinica romana Villa del Rosario. Ne hanno data notizia gli amici più cari che le sono stati vicini anche negli ultimi giorni insieme alla sorella di secondo letto, Chiara Mastroianni. Già minata nel fisico da tempo a causa di un tumore al polmone, Barbara era ricoverata da qualche settimana per la recrudescenza della malattia.La camera ardente sarà aperta domattina presso la clinica Villa del Rosario e i funerali si svolgeranno sabato alle 12 alla chiesa di San Gioacchino. Costumista di rara eleganza, formata alla scuola dei «grandi» da Vera Marzot a Umberto Tirelli, da alcuni anni aveva lasciato il cinema e il teatro per dedicarsi alla sua passione per il legno, creando mobili originali esposti in più di una mostra in Italia e all'estero.