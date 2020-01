Barbara D'Urso manda via Taylor Mega, lei si infuria su Instagram e minaccia Mediaset. Dopo il collegamento a Live non è la D'urso, dove Taylor Mega è stata mandata a casa senza troppi complimenti da Barbara D'Urso, l'influencer si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram.

«E’ un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri progetti, oggi mi chiamano e mi dicono ‘vieni e fai la dichiarazione che per un po’ non vai in tv perché ti stai impegnando su altri progetti e tu mi vieni a dire ‘non ti chiamiamo per un po’ in tv perché hai fatto quest’azione?». E' furiosa Taylor Mega e su Instagram si è sfogata dopo il suo intervento a Live non è la D'Urso. Dopo aver appreso di una foto della Mega mentre fa il dito medio alle forze dell'ordine Barbara d'Urso ha finto di non credere alla notizia e soprattutto a detto che se la notizia fosse vera non vorrebbe averla nelle sue trasmissioni. Sulle sue storie Instagram Taylor Mega è davvero arrabbiata: «ero io che avevo detto che non ci volevo venire perché mi volevo prendere un periodo di pausa e concentrarmi su altre cose, anche perché non sono presa in considerazione per come vorrei essere presa e oggi mi è stata ribaltata la cosa così. Io ero d'accordo con gli autori, io sono allibita, non ho parole - poi la minaccia contro il programma e Mediaset - non so se pubblicare le conversazioni con gli autori, adesso me ne sbatto le pa**e parlo perché è allucinante questa presa di posizione di Mediaset nei miei confronti, non ho parole».

