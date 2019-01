Domenica Live, Barbara D'Urso e la sorella Eleonora in lacrime: «Non ci parlavamo più»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io e Eleonora siamo figlie dello stesso padre ma di due mamme diverse. Ci chiamiamo Ciku tra noi, abbiamo un fratello in Giappone e da quel momento ci chiamiamo così. Ci eravamo allontanate per un periodo, poi ci siamo ritrovate».introduce così aun’ospite inattesa, la sorella Eleonora. Anche lei ha lavorato in tv, poi in teatro.L’intervista è corredata, come sempre in trasmissione, da immagini e video di famiglia. Barbara D’Urso sottolinea che le è stato vietato vedere i video prima della messa in onda e guardandoli in studio si commuove.Dopo un collegamento, entra in studio la madre di Eleonora, Wanda, che porta due peluche a Barbara ed Eleonora e legge un testo in versi che ha scritto su Barbara D’Urso e l’incontro tra le due sorelle.Si parla poi di amore. Durante l’alluvione a Genova, Eleonora D’Urso ha conosciuto Michele, ingegnere, che come volontario è andato a liberare dal fango il teatro dove lei stava recitando.«È stato amore a prima vista - racconta Eleonora - io ero impegnata, ho fatto le cose come andavano fatte. Dopo nove mesi di relazione Michele mi ha chiesto di sposarlo ed è a lui che devo la mia rinascita».Era il 2016.«Al matrimonio - aggiunge Barbara D’Urso - è arrivata in chiesa e si è accorta di aver dimenticato il bouquet a dieci chilometri di distanza, in hotel, eravamo tutti lì per lei, siamo andati a recuperarlo».Poi, la lezione:«Ho incontrato mio marito quando avevo 39 anni, non bisogna mai smettere di sognare - dice Eleonora - Ogni giorno può essere quello giusto. Lui mi ha insegnato che nessuno si salva da solo. Ci uniscono amore e creatività, è anche un musicista».La “sorpresa” è che ora Eleonora D’Urso recita nella fiction “La Dottoressa Giò” insieme alla sorella e che la si vedrà in tv, protagonista di puntata, proprio stasera.