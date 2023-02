Nella Parigi dei primi decenni del ’900 Stravinskij e Fokine, Diaghilev e Picasso, Léger, Satie e Chagall con le loro inedite e feconde collaborazioni rivoluzionarono il linguaggio artistico e musicale integrando arte, musica, scenografia e danza. Una sintesi che trovò il suo luogo d’elezione nei Ballets Russes la cui nascita, nel maggio 1909, ha marcato una data cruciale nella storia del teatro musicale e della cultura europei.

Ottant'anni fa la scomparsa del coreografo russo

Nell’ottantesimo anniversario della morte di Michel Fokine il Balletto del Sud presenta uno spettacolo di ricostruzione e ricerca dedicato al coreografo russo per la chiusura della Stagione di Danza Inverno 2022-23. “Il Cigno”, la nuova produzione del coreografo e regista Fredy Franzutti nella sua tipica formula di arti integrate, andrà in scena oggi alle 21 e domani alle 18 al Teatro Apollo di Lecce. Lo spettacolo di domani sarà introdotto dalla conferenza “Fokine, il princìpe del balletto moderno” con l’intervento del giornalista e critico di danza Sergio Trombetta. L’appuntamento è alle 16.30 nella sala conferenze dello stesso Apollo.

Fokine, erede della grande tradizione ballettistica classica russa, apporta significativi cambiamenti alle regole della coreografia tanto da essere considerato il primo coreografo al principio della modernità che si svilupperà dagli anni 30 del’900. «Quelli di noi — e ora sono più di una manciata — per i quali il balletto è una necessità e quelli per cui il balletto è un grande piacere, dovrebbero dire ogni giorno grazie a Dio per Michel Fokine. Perché è lui che ha preso una formula accademica moribonda e l’ha trasformata in arte viva»: così scriveva il grande critico Arnold Haskell riferendosi appunto al genio che ha segnato un’epoca irripetibile nella storia della danza.

Un omaggio con interventi teatrali

Lo spettacolo evoca nel titolo il celebre assolo “La morte del Cigno” che Fokine creò nel 1901 per la grande diva Anna Pavlova, e presenta i più significativi brani del suo repertorio: “Les Sylphides”, “Carnaval”, “Petruska”, “Lo spettro della Rosa” e “L’uccello di Fuoco”, alcuni ricostruiti da Fredy Franzutti e altri creati dal coreografo salentino in omaggio creativo a Fokine. Quest’ultimo rivivrà in scena con gli interventi teatrali ideati dall’autore Walter Prete e interpretati dall’attore Andrea Sirianni. Le musiche saranno eseguite al pianoforte da Scipione Sangiovanni, vincitore di prestigiosi concorsi nazionali e internazionali e uno dei pianisti della sua generazione ad aver ottenuto il maggior numero di riconoscimenti nell’ambito della “Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique”.

La produzione è ricca di costumi celebrativi dell’epoca ed alterna scene di gruppo ad assoli interpretati dai primi ballerini e solisti della compagnia con i solisti Nuria Salado Fustè, Alice Leoncini, Alexander Yakovlev, Robert Chacon e Ovidiu Chitanu e il corpo di ballo.

Franzutti nella sua trentennale carriera ha accumulato un’importante esperienza nella ricostruzione di diversi “balletti perduti”, a partire dalla lunga collaborazione con la compagnia di balletto del Teatro dell’Opera di Roma, diretta da Carla Fracci, e con il Teatro dell’Opera di Sofia. “Il Cigno” rientra nei progetti di ricostruzione e rievocazione del repertorio che il Balletto del Sud produce, e si avvale del patrocinio del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce.