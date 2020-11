Ballando, lite furiosa. Ninetto Davoli insulta Selvaggia Lucarelli: «Tu c'hai dei problemi». Milly Carlucci reagisce così

Su Leggo.it le ultime novità. Ballando , Ninetto Davoli fuori di sé insulta Selvaggia Lucarelli : «Tu c'hai dei problemi». Milly Carlucci reagisce così. Pochi minuti fa, l'attore simbolo dei film di Pierpaolo Pasolini si è esibito in un valzer in coppia con la maestra Ornella Boccafoschi. L'artista ha partecipato al sorteggio per rientrare in gara. Ma alla fine della performace è accaduto qualcosa di inaspettato.

Ninetto Davoli ha spiazzato tutti attaccando Selvaggia Lucarelli: «Tu c'hai dei problemi e li porti qui...». Milly Carlucci , incredula, lo invita ad uscire dalla pista. Ma lui non demorde: «Fammi parlare, io non capisco qui che volete. Fare spettacolo, ballare...». La conduttrice riporta l'ordine in studio e invita i giurati a votare. Selvaggia Lucarelli dà zero e Alberto Matano la difende: «Non si dice a un giudice 'hai dei problemi'».

Una volta uscita dalla pista la coppia Davoli-Boccafoschi, Milly Carlucci chiosa con ironia: «Non si può dire che si ingrazia la giuria». La gara continua.

