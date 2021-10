Ballando con le Stelle, Arisa per il Ddl Zan mostra il seno: la seducente performance della cantante

Dopo essere stato silurato in Parlamento entra gamba tesa il Ddl Zan a Ballando con le Stelle. Nella puntata di ieri sera del talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1, il decreto è protagonista. Nonostante la legge non rivedrà le porte aperte del Senato prima di 6 mesi, in molti si danno pace. L'accettata stavolta viene data da Arisa, concorrente del programma della Carducci e da sempre sostenitrice del Ddl Zan.

Il (non) vestito con dedica di Arisa

Un vestito di scena che lasciava poco spazio all'immaginazione: bustiere di raso, culotte con frange di pelle e décolletté coperto solo da un trasparente velo di stoffa. Sulle curve del seno si intravede anche una scritta che si riesce a leggere solamente zoommando con attenzione: «Ddl Zan»

Arisa e Amici, la verità sull'addio e le clausole a Ballando con le Stelle. «Con l'ex ci evitiamo»

Ddl Zan, protagonista a Ballando

Un modo sicuramente particolare ma che rispecchia completamente le corde di Arisa (e che ha fatto molto piacere ai telespettatori), per sostenere la legge. Ma tant'è che ha ottenuto il suo obiettivo l'esibizione della cantante. E anche Fabio Canino da giudice ha voluto tornare sull'argomento e dire la sua: «Questo è un programma che, da sempre, è stato il più inclusivo di tutti. Qui sono stati applauditi tutti, anche quando sbagliavano venivano applauditi. Non come in Senato, dove si applaude quando una legge per i diritti viene tagliata. Qui si applaude tutti per gioia».