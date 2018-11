Baglioni, due giorni in Puglia con "Al centro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua lil successo di vendite di Al centro tour che domani e mercoledì vedrà il ritorno di Claudio Baglioni in Puglia. L'artista, in tour nelle più importanti arene indoor d'Italia con il palco al centro, durante il quale il pubblico, disposto a 360 gradi, avrà la possibilità di ripercorrere insieme al cantautore mezzo secolo di successi indimenticabili, sarà infatti protagonista della doppia tappa al Pala Florio di Bari.Il tour porta con sé la promozione dell'enciclopedico Al centro, il cofanetto di 4 cd di Claudio baglioni (Sony Music Legacy): 50 successi immortali rimasterizzati direttamente dai nastri di studio originali, arricchiti da un booklet fotografico che ripercorre i 50 anni di carriera di uno dei più grandi e amati autori/interpreti della musica popolare italiana. Da Questo piccolo grande amore a E tu..., passando per Sabato pomeriggio, E tu come stai?, Strada facendo, Avrai, La vita è adesso, Mille giorni di te e di me, Io sono qui, Cuore di aliante, Mai più come te, Tienimi con te e Con voi, senza dimenticare Signora Lia (il primo 45 giri) e Una storia vera: un'irripetibile costellazione di emozioni, tutte le più luminose stelle di parole e note lanciate nel cielo della grande musica.50 anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile: quella di Claudio Baglioni, musicista, autore, interprete, che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l'altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d'autore e rock, sonorità internazionali.