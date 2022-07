Elisa in piazza Libertini: parte col botto l'Oversound festival a Lecce

È l’ora della stagione estiva dei concerti anche nel cuore di Lecce: stasera infatti, con una delle voci più intense della musica leggera italiana, quella di Elisa, prende il via il programma dell’edizione 2022 dell’Oversound Music Festival prodotto da M&P company e PM eventi, che si terrà nel corso dell’estate tra piazza Libertini e il Pala live di piazza Palio.

Back to the future live tour



Lecce, quindi, stasera ospita una delle tappe del nuovo tour estivo di Elisa: la cantautrice friulana sarà infatti sta infatti portando in giro per l’Italia il “Back to the future live tour”, nonostante le impreviste difficoltà legate al Covid che l’hanno costretta nelle scorse settimane ad annullare e rinviare qualcuno degli appuntamenti già programmati. Non così, per fortuna e per la gioia dei suoi fan, quello del capoluogo salentino che questa sera alle 21 la vedrà in tutta la sua smagliante forma - e splendida voce - sul palco di piazza Libertini.



Il “Back to the Future Live Tour” vede Elisa protagonista di una tournée che toccherà tutte le regioni d’Italia e le location scelte saranno tutte teatro di arte e natura. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico (la scelta delle tappe è stata fatta coinvolgendo i territori stessi). Così “Back to the Future Live Tour” non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green.

Domani tappa a Molfetta



Dopo Lecce, la cantante resterà in Puglia anche per un altro concerto, quello di domani sera a Molfetta (Bari) alle 21 sulla Banchina San Domenico.