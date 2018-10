Asia Argento contro Salvo Sottile: «È meglio che stai muto, co...ne»

Cara @AsiaArgento non ho accusato ne insultato nessuno, ho sentito la tua intervista e ho scritto un mio pensiero che era a difesa delle donne molestate.Non mi spaventano le tue minacce ne quelle pubbliche ne quelle private.Per il resto ti auguro di tornare a @XFactor_Italia pic.twitter.com/aXtxU4RDpX — Salvo Sottile (@salvosottile) 1 ottobre 2018

contro. La regista ha inviato unprivato di fuoco al giornalista "colpevole" di aver pubblicato dueal vetriolo a commento dell'ospitata di Asia a "". «È megghiu ca ti stai mutu, cugghiuni» («È meglio che stai muto, coglione») è l'avvertimento in siciliano lanciato dalla figlia di Dario Argento accusata di violenza sessuale dall'ex baby attore Jimmy Bennett. Un sms privato che Sottile ha reso pubblico sul proprio profilo Twitter.LEGGI ANCHEMa ecco i "cinguettii" che hanno fatto infuriare la Argento: «Ma possibile - aveva scritto il giornalista - che tutti ti saltano addosso e tu resti immobile? E poi dopo il sesso con uno ci torni a prendere il caffè (weinstein) e con l’altro, ragazzino infoiato, dopo che si è rivestito dici: dai prendi il copione...Semplice no?». E ancora: «Logica vuole che se uno abusa di me contro la mia volontà dopo il sesso ‘forzato’ non ci faccio un selfie insieme con gli occhi languidi ne ci vado dopo a mangiare. Gli do semmai due calci nel sedere».