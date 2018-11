Asia Argento, pazzo amore per Fabrizio Corona: «Ci siamo visti e lui mi ha stesa sul letto. Salvata dalla depressione»

Nuove rivelazioni piccanti arrivano da Asia Argento sul suo rapporto sentimentale appena sbocciato con Fabrizio Corona. E pare che il sesso sia uno degli ingredienti fondamentali tra i due.

Appena ci siamo conosciuti abbiamo condiviso cose della vita molto profonde, mi ha affascinato... Non è come lo dipingono, è una persona completamente diversa, è una persona sensibile, buona, dolcissima. Mi ha stesa





Asia Argento racconta la prima volta che ha incontrato Fabrizio Corona e come lui le ha cambiato la vita: "Io quel giorno stavo sul letto e avevo tutti i cuoricini che giravano sulla testa. Vivo sul letto, forse anche per la depressione: ero ancora depressa quando l'ho incontrato. Ora pian piano sto uscendo...".

Ieri ero pronta a dirti che non volevo vederlo più - avrebbe spiegato Asia - temevo che Fabrizio avesse detto delle cose intime in un'intervista (a Verissimo, ndr). Poi ho visto la trasmissione e ho capito che è stato dolce e mi ha lusingato». L'attrice ha continuato parlando della nascita della loro storia: «Finora ci siamo visti due volte, spero di vederlo presto la terza volta. Ma ci sentiamo tutti i giorni. Ho visto in lui un'anima bella. È una persona profonda, mi ha steso. Non me l'aspettavo, pensavo che non avrei mai provato più niente. Voglio vivere questa storia. E poi lui è bellissimo, è bono come il pane. Quando è andato via da casa mia la prima volta avevo i cuoricini in testa». Poi il secondo incontro: «Siamo andati a ristorante e sono arrivati i paparazzi. Avevo paura che mi avesse tradito lui. Ho pianto, ma poi ho capito che il gossip fa parte della nostra v

