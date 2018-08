Aretha Franklin sta morendo: «La famiglia della "Regina del Soul" chiede privacy e preghiere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Secondo quanto riporta il sito Showbiz411, in un articolo a firma dell'amico, la cantante leggendaria sarebbe in fin di vita e in queste ore è circondata nella sua casa di Detroit «dalla famiglia e dalle persone più vicine». La famiglia della "Regina del Soul", spiega ancora Friedman, «chiede preghiere e privacy».Nel 2010 alla leggendaria cantante era stato diagnosticato un cancro mentre l'ultima performance pubblica, ricorda Showbiz411, risale all'agosto dello scorso anno, con l'esibizione al: «Uno show miracoloso - si legge - visto che Aretha stava già combattendo con la disidratazione e la mancanza di forze».«Mancherà molto come madre, sorella, amica, cugina - scrive Friedman, lasciando così intendere l'estrema gravità delle condizioni di salute dell'artista -. Ma la sua eredità è più grande della vita stessa».Aretha Louise Franklin è nata il 25 marzo 1942 ed è una delle icone della musica gospel, soul e R&B. È soprannominata "La Regina del Soul" o "Lady Soul" per la sua capacità di aggiungere una vena soul a qualsiasi cosa canti, e per le sue enormi qualità vocali. Lo Stato del Michigan ha ufficialmente dichiarato la sua voce "una meraviglia della natura".