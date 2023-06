Nelle prime vere serate estive, il cuore del centro storico di Gallipoli accoglie i mostri e le paure più recondite del genere umano raccontate dall’Apulia Horror International Film Festival che apre oggi la sua V edizione. Il festival, ideato e realizzato dall’associazione Girasud con il contributo del Comune di Gallipoli, è il primo in Puglia ad aver istituito fin dalla sua prima edizione un Concorso internazionale interamente votato al genere horror e alle sue declinazioni; un festival che negli anni ha saputo guardare al futuro del genere ma anche alla sua storia con delle retrospettive dedicate a figure e film classici entrati ormai nell’immaginario collettivo.

La manifestazione si apre oggi alle 19 nel Teatro Garibaldi con i saluti istituzionali dei tre direttori artistici, la neo direttrice Miriam Imbrogno e i due storici direttori Andrea Cavalera e Francesco Corchia. Il programma entrerà subito nel vivo con la masterclass “Variazioni fantastiche del cinema d’animazione - Immaginario e fiabe internazionali a confronto” a cura di Mariuccia Ciotta (critico cinematografico, ex direttore del quotidiano Il Manifesto, autrice di programmi televisivi e di numerosi libri sul cinema) che quest’anno accompagnerà gli spettatori in un viaggio all’interno delle opere di fantasia provenienti da Paesi ed epoche diverse, mettendo a confronto affinità e divergenze.

Partendo dagli esperimenti visionari di Jean Painlevé e dai prototipi di animazione come le silhouette di Cinderella di Lotte Reiniger, passando per le rena umanoidi del primo regista sub-sahariano Moustapha Alassane, fino ad arrivare a “ La regina della neve” di Lev Atamanov, la rassegna mette in risalto gli elementi comuni dell’immaginario diverse culture.

"Tenebra" del regista pugliese Anto è primo film in concorso

Alle 20.45 si apre ufficialmente il Concorso internazionale con il primo lungometraggio: “Tenebra”, opera prima del regista pugliese Anto. Il regista intreccia sapientemente gli elementi del genere horror e del thriller costruendo una trama all’insegna del giallo, dove nulla è così come appare. Il film segue la sofferta scelta di Marta di suicidarsi (interpretata dalla quindicenne Elisa Del Genio che ha dato prova delle sue straordinarie capacità dando vita a Lenù nella serie TV “L’amica geniale”); nella villa in cui deve svolgersi l’ultimo atto della sua vita Marta scopre una donna con la figlia di quattro anni, segregata nel bagagliaio di un’automobile da un individuo crudele.

Nei prossimi giorni, insieme ai 12 cortometraggi, saranno presentati in concorso anche i due lunghi “Sheen” di Meysam Kazazi, prodotto dalla casa Sevenskies fondata dall’attore Shahab Hosseini (premio Orso d’argento come miglior attore alla 61ª edizione del Festival di Berlino per il film “Una Separazione” di Asghar Farhadi) e “Presences” di Luis Mandoki regista che nella sua lunga carriere si è confrontato con diversi generi cinematografici realizzando film come lo splendido “Le parole che non ti ho detto” con Kevin Costner. La breve rassegna dedicata alla storia del genere vede al centro delle paure più pure gli insetti che, grandi o piccoli che siano, terrorizzano i più coraggiosi.

Due "cult" in programma: Them! e The Fly

La rassegna si apre oggi alle 22.15 con un vero cult, “Them!” di Gordon Douglas che denuncia gli esperimenti della bomba atomica attraverso formiche diventate gigantesche e feroci a causa dell’esposizione alle radiazioni. Il secondo titolo, in programma domani, è tra i film più amati dagli appassionati di cinema: “The Fly” di David Cronenberg che adotta i canoni del body horror incentrando la trama del film sulla lenta e dolorosa mutazione del protagonista, il dottor Seth Brundle interpretato magistralmente dall’attore allora semi-sconosciuto Jeff Goldblum. I due film saranno introdotti da Roberto Silvestri (critico cinematografico, fondatore ed ex direttore di Alias – Il Manifesto e autore di diversi libri sul cinema); mentre l’ultimo film della sezione in programma il 24 giugno è “Arac Attack - Eight Leggend Freaks”, omaggio comico di Ellory Elkayem ai film horror fantascientifici, presentato dal giovane youtuber Nicolò Zizzari.

La rassegna sarà accompagnata venerdì dalla masterclass “Cronache Entomologiche dell’orrore” a cura dei critici cinematografici Massimo Causo e Davide Di Giorgio.

Per accompagnare le proiezioni e gli incontri delle tre giornate, ci saranno a Palazzo Balsamo mostre di libri e fumetti a cura della libreria Macaria, ma soprattutto un vero e proprio laboratorio di make up ed effetti speciali a cura di Miriam Imbrogno che svelerà al pubblico la magia dietro a ferite sanguinolente e mostri terrificanti.