“La vita è meravigliosa”: raduno d'artisti con gli Après la Classe per sostenere la Protezione civile. Ascolta il singolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Après la Classe chiamano a raccolta gli artisti italiani per un progetto benefico. Nasce così il singolo “La vita è meravigliosa”, realizzato in isolamento con il contributo tanti altri artisti e musicisti italiani: Pau e Drigo (Negrita), Ale Deidda (Le Vibrazioni), Lele Spedicato (Negramaro), Carmine Tundo (La Municipal), Finaz (Bandabardò), Leo Di Angilla (Jovanotti Band), Mauro Durante (Canzoniere Grecanico Salentino), Attila e Paco.A partire da oggi, “La vita è meravigliosa” è disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download (Sony Music). Il ricavato delle vendite sarà devoluto alla Protezione Civile Italiana, impegnata lungo tutto lo Stivale a fronteggiare questa pandemia da coronavirus. Potete ascoltare il brano a questo link: lavitaemeravigliosa