Musica live, teatro e aperitivi: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere questa sera in Puglia

Concerti, aperitivi in musica, teatro e visite guidate: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere questa sera - domenica 29 ottobre - in Puglia.

Taranto e provincia

Sarà Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, giovane cantautore italiano che conta oltre 60 milioni di streaming sulle piattaforme digitali e che la generazione Z ha scoperto e amato anche grazie ad Amici 2022, a chiudere la rassegna “Musica fluida” dalle 16.00 di oggi.

Ultimo appuntamento dunque con la rassegna che prevede visita al museo e successivo concerto. Un progetto rivolto ai giovanissimi e promosso da Ico Orchestra della Magna Grecia e Museo Archeologico nazionale, con il supporto del Mic e il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.

A causa di un’improvvisa indisponibilità, oggi, non ci saranno i “Merk & Kremont”, previsti dal programma originale della manifestazione. Al loro posto, il cantautore che si è affermato lo scorso anno nel talent di Maria De Filippi.

Oggi l’aperitivo in città vecchia è con il concerto gratuito (realizzato grazie a Bar Tabacchi L’Aurora - il Simposio e La Casetta di Zio Gaetano) con la direzione artistica di Archita festival. Appuntamento alle ore 12 in Piazza Castello con “Alcara live classic soul” in quartetto.

Oggi il Teatro Padre Turoldo di Taranto ospita lo spettacolo “L’appartamento degli uomini soli” di TeatroTeatro. Tre uomini si ritrovano, per necessità più che per scelta, a vivere insieme: Luigi, single o meglio “zitellone” che alla soglia dei quarant’anni riesce a tagliare il cordone ombelicale con la madre; Giorgio, fresco di divorzio, deluso dalla moglie e non più interessato al gentil sesso; Max, artista incompreso in cerca di un mecenate, meglio se donna.

Per tre ragioni diverse questi uomini sono soli, apparentemente convinti di dare una svolta alla propria vita con o senza l’intromissione del gentil sesso ma non tutti sono così contenti della loro condizione.

L’appuntamento è nel teatro di via Laclos alle ore 19.

Un nuovo appuntamento da non perdere. Con il varietà classico, quello che “sblocca” i ricordi e accende i cuori.

Dopo l’enorme successo di “Da Napoli a New York”, il teatro “Tarentum” ospita oggi un nuovo eccezionale show intitolato “Rose rosse per te” che omaggia il “Varietà” di stile partenopeo. Le più belle canzoni di Massimo Ranieri saranno interpretate dal grande Luigi De Biasi che ripercorrerà i momenti salienti della carriera del popolare cantante e showman napoletano. De Biasi stupirà il pubblico, oltre che per il canto, per la sua capacità di vestire i panni dei personaggi portati al successo da Ranieri in teatro e in televisione. Nutrito il corpo di ballo composto da Alessia Pascadopoli, Alessia Andaloro, Antonella Pisani e Chiara Russo. Le coreografie sono di Alessia Pascadopoli, i costumi di Alessia Andaloro, la regia tecnica è affidata a Giuseppe Carbone e a Cosimo Salvi. Direzione artistica e management a cura di Aldo Salamino.

L’appuntamento per tutti è fissato stasera alle ore 19.30 (con ingresso in sala a partire dalle ore 18.00) presso il teatro Tarentum di Taranto. Una serata per tutti gli amanti della musica e del bel canto che si avvia a riempire il teatro in ogni settore.

Stazione 37 ospita stasera il Jeff Lorber Trio per tutti gli amanti del jazz e in avvio della stagione invernale. La performance di Jeff Lorber sarà accompagnata da Jimmy Haslip e Sonny Emory. Sarà una serata piena di groove e virtuosismo, che trasporterà in un viaggio musicale senza tempo. Da Jeff Lorber con il suo magico pianoforte e tastiere, a Jimmy Haslip con il suo basso che fa vibrare l’anima, fino a Sonny Emory con la batteria. L’appuntamento è alle ore 21 nel locale di via Duca d’Aosta a Taranto.

Brindisi e provincia

Altro appuntamento presso la Casa della Musica di Ostuni, questa sera dalle 19.30 con il concerto del fisarmonicista Francesco Palazzo, dedicato alla musica contemporanea. Con questo appuntamento si conclude il Caelium Classica Festival organizzato dal Centro Artistico Musicale Caelium di Ceglie Messapica, con la Direzione Artistica del Maestro Massimo Gianfreda.

Lecce e provincia

Oggi sarà Andrea Macinanti il nuovo protagonista all’organo del Festival Organistico del Salento che fa tappa a Lecce, nella Basilica di San Giovanni Battista al Rosario (ore 19.30). Organista, concertista, docente al conservatorio di Bologna, recentemente insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di “Ufficiale al Merito della Repubblica”, Macinanti si esibirà in un concerto ad ingresso gratuito per la nona edizione del Fos, diretto dal maestro Francesco Scarcella e organizzato dall’Istituto di Cultura Musicale J. S. Bach di Tricase, nuovo socio del Distretto Puglia Creativa. Il programma all’Organo Ruffatti del 1962, è un viaggio musicale che parte dall’opera di Johann Sebastian Bach.

Anche oggi appuntamento con la natura, l’arte del teatro, la bellezza e le suggestioni di paesaggi incontaminati.

Ultimi Fuochi Teatro nell’ambito della rassegna Fuochi Comuni propone a Spongano, “Microcosmo Autunno”, reading in cammino per 20 spettatori ispirato all’opera di Giuseppe Bonaviri, di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele con la partecipazione di Daniela Cavalieri, Cosimo Costantini, Zina Daniele, Sokna Francesco De Paolis, Marcello Falco, Luca Hako, Vita Musarò, Annamaria Nuzzaci, Antonella Nuzzo, Marina Tossici.

Domenica 29 ottobre - ore 16. Luogo segreto a Spongano.

Centinaia di podisti attraverseranno i comuni di Calimera, Martano, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Melpignano, Corigliano d’Otranto, Soleto, Sternatia, Zollino e Martignano, in occasione della nuova edizione della Maratona della Grecìa Salentina. La lunga corsa su strada di livello bronze, si svolgerà questa mattina nell’ambito della gara organizzata dalla Asd La Mandra presieduta da Crystian Bergamo e valevole come campionato regionale di maratona. I top runners provenienti dalle società più disparate del panorama italiano si impegneranno sul percorso chiuso al traffico omologato e certificato dalla Fidal, che si svilupperà sulla distanza dei 42,195 chilometri. La gara con partenza alle 8.30 in piazza del Sole a Calimera, si dipanerà all’insegna della sicurezza. Contestualmente si disputerà anche la mezza maratona competitiva,che vedrà la partecipazione di 240 podisti, che si misureranno sul percorso chiuso al traffico di 21,097 chilometri, con partenza alle 8.30 da Soleto e arrivo a Calimera in piazza del Sole.



Anche nel 2023 i Beni del Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets verranno avvolti dalle atmosfere di Halloween. Mura merlate, antiche torri, labirinti settecenteschi, palazzi e ville con scenografici parchi si animeranno con visite al buio, racconti misteriosi, magiche storie, leggende curiose, e laboratori creativi per vivere un’esperienza avventurosa con tutta la famiglia.

All’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, oggi, martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre 2023 saranno dedicati ai bambini e alle loro famiglie.

Alle 10.30 e alle 15, oltre a un percorso di visita per grandi e piccini che attraversa la storia millenaria dell’Abbazia, si potrà partecipare a un laboratorio a cura dell’Associazione Culturale LedA dedicato alla “Cucuzza” (zucchina) salentina, in cui ogni bambino potrà decorare il proprio ortaggio, raccolto direttamente nel giardino di Cerrate, e assistere a una lettura animata di un cantastorie sulla tradizione popolare salentina. Per informazioni: Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce – eventi.cerrate@fondoambiente.it; tel. 0832/361176; www.fondoambiente.it; www.halloweenconilfai.it.