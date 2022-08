Aperitivi al tramonto, musica e presentazioni di libri: ecco cosa fare stasera in Puglia

Concerti, aperitivi sul mare, cinema all'aperto, trekking e chi più ne ha più ne metta: sono decine gli appuntamenti per trascorrere questa sera - martedì 23 agosto - in maniera divertente e spensierata in Puglia.

Lecce e provincia

“Suoni su tela” questa sera, dalle 21, nella Villa comunale di Lecce per il Tito Schipa Music Factory, percorso interamente ideato e organizzato dalle studentesse e dagli studenti del Conservatorio. Le composizioni inedite tra classica, jazz e pop-rock firmate da Luca Basile (Orizzonti, Pace), Linda Massaro (Attendere), Samuel Menga (Figure 9 e Oblato Oblio), Pasquale Nisi (Duel) e RafQu (CounterCaos) saranno eseguite da Luca Basile (violoncello), Sara Caliandro (clarinetto), Giulia Fornaro (flauto), Linda Massaro (fisarmonica), Michele Nicolaci (clarinetto), Pasquale Nisi (fisarmonica), Tommaso Reho (pianoforte), Giuseppe Scarciglia (clarinetto), Aurora Stamerra (pianoforte), Giada Sturdà (soprano), Laura Tarantini (clarinetto), Noemi Taurisano (clarinetto).

Alle 20.30 in piazza Tellini a Gallipoli, il giornalista Antonio Caprarica presenterà l’ultimo capitolo dell’avvincente saga dei Windsor, “William&Harry, da inseparabili a nemici”.

Il Castello di Tutino ospiterà questa sera Salentrio, a partire dalle 22. Il progetto nasce dall’incontro musicale di tre talentuosi protagonisti della scena popolare e world music italiana: Massimiliano De Marco, Luca Buccarella e Roberto Chiga.

Alle 21 in piazza Battisti a Nardò, un appuntamento dedicato al mondo femminile e alla violenza con la quale, spesso, deve misurarsi, fuori e dentro le mura domestiche. “Donne e Derivati”: si intitola così lo spettacolo sul tema della violenza di genere al quale si potrà assistere stasera, un “viaggio” apparentemente leggero, tra parole e musica, nel variegato universo femminile e nei suoi derivati, che conduce per mano nella cruda realtà della violenza domestica sulle donne.

Nuova tappa del mini tour estivo di Francesca Romana Perrotta nel Salento. Domani sera l’artista - alle spalle una carriera ricca di premi e riconoscimenti - si esibirà a partire dalle 21.30 in piazza Vittoria a Caprarica di Lecce.

Brindisi e provincia

Il cartellone estivo di Mesagne propone per questa sera, nel chiostro del Comune, il concerto di Maria Mazzotta con il suo nuovo lavoro discografico “Amoreamaro”. L’inizio è alle 21 (ingresso libero)

È in programma per questa sera presso il lido della Polizia a Brindisi, alle 21, il concerto degli Alba trio. Una formazione di musicisti in erba, con la passione per la musica, formatosi presso l’oratorio Salesiani di Brindisi.

Ritorna a Oria la “Notte Bianca dei bambini”, una serata dedicata all’allegria e all'intrattenimento per i più piccoli, con spettacoli ed attrazioni dislocati nel Piazzale Municipio

Taranto e provincia

Il concerto di Tommaso Paradiso, tappa del “Tommy Summer Tour 2022”, che si terrà questa sera all’Elephant park di Ginosa marina, per l’ultimo appuntamento del Melodye Music Fest.

Prosegue a Massafra la rassegna “Il Tempo della Festa”, iniziativa di cinque spettacoli per bambini e per adulti, a cura del Teatro delle Forche, con il sostegno del Comune, nell’ambito del cartellone estivo “Yes, Massafra”.

Oggi, martedì 23 agosto, in Piazza Scarano, il classico per bambini “Cappuccetto Rosso” del Teatro delle Forche; domani invece, nel Parco Madre Teresa di Calcutta, lo spettacolo di teatro natura itinerante “Sogno d’estate” della compagnia Onirica Teatro di Bari.

Uno “spettacolo evento” dedicato a Enrico Caruso, ideato nell’anno delle centesimo anniversario dalla scomparsa. Dalla collaborazione con la società di produzioni Ergo Sum, nasce l’idea di un evento eccezionale che vede protagonista uno tra i principali interpreti della scena artistica: Danilo Rea, il pianista di fama internazionale tra le stelle più brillanti del panorama musicale. E’ la nuova, importante proposta inserita nel cartellone di eventi “Martina vento d’Estate”, promosso da Comune di Martina Franca. Un concerto, in programma questa sera, alle 21, nell’atrio dell’Ateneo Bruni, in cui l’anima jazz di Danilo Rea si intreccia con la ricerca e la passione.

Questa sera a Castellaneta alle ore 21, presso l’Anfitreatro Comunale in via Mastrobuono, si terrà l’annuale manifestazione “Ricordando Rudy Valentino” (interrotta negli ultimi due anni causa covid); quest’anno l’iniziativa prevede un concerto di musiche da film “Omaggio a Ennio Morricone”, il grande musicista italiano Premio Oscar, interpretate dal maestro violinista Francesco Greco e dal suo Ensemble.

Bari e provincia

Quinta edizione del “Bari Piano Festival-Risuona la città”, inserita nel cartellone della “Festa del Mare”. Questa sera (ore 21), presso il Sagrato di San Nicola, a Bari, il concerto di uno dei maggiori pianisti della scena mondiale, il franco-canadese Louis Lortie, che proporrà un recital.

«Semplicemente Mia - racconto musicale della vita di Mia Martini», è il nome del recital che sarà portato in scena dall’associazione Suoni del Sud e dalla cantattrice Giovanna Russo. L’appuntamento è alle 21.30 all’arena castello di Mola di Bari.

Seconda tappa del Levante «A Cappella» Festival, terza edizione di uno dei più importanti festival italiani di musica a cappella. Questa sera in scena il gruppo dei Mezzotono, la special guest Simona Bencini, voce dei Dirotta su Cuba, e in chiusura i Neri per Caso, il gruppo italiano a cappella più conosciuto in assoluto. Serata inaugurata dal Duni Jazz Choir. Appuntamento, dalle 20.30, all’anfiteatro Arena della Pace di Bari (via Loiacono 20, Centro Mongolfiera di Japigia). Ingresso libero.