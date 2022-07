In spiaggia o nelle piazze, tutti gli appuntamenti tra live e aperitivi al tramonto

Presentazioni di libri sotto le stelle, musica dal vivo, degustazioni e aperitivi al tramonto, senza dimenticare i veri e propri live all'aperto: è ricca l'offerta di appuntamenti per trascorrere la serata di domenica 17 luglio in compagnia in Puglia. Ecco cosa si può fare:

Lecce e provincia



Quarta e ultima serata del festival “Col favore di Minerva” al Castello di Tutino a Tricase. Questa sera dalle 22 sul palco Baba Zula, storica band e una delle più note della Turchia. Vengono da Istanbul e la loro musica è un incontro tra musica Sufi, elettronica e rock. Il loro concerto è un viaggio psichedelico e mistico che fa ballare e viaggiare nelle sonorità medio orientali, ritmate da darbuka e batteria. A seguire, il DJ set di Gopher.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Andrea Pazienza, nella sua casa spunta il murale... L'EVENTO Due ore e mezzo di show: Alessandra Amoroso incanta San Siro. Tour a... SPETTACOLI Porto Rubino, show a sorpresa a Polignano. Sangiorgi, Noemi e Tosca... MUSICA Jasmine e Al Bano, nuovo singolo con Clementino

Alle 20:30 (ingresso gratuito) nell'atrio di Palazzo Comi a Lucugnano, l'ottava edizione del festival “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”. Una serata dedicata al Premio Italo Calvino, prestigioso concorso letterario per testi inediti di scrittori esordienti. Francesca Valente, vincitrice nel 2021, presenterà "Altro nulla da segnalare", pubblicato da Einaudi, con Mariella Rainò, Tiziana Cazzato con letture di Elisa Maggio. Al centro, le storie struggenti dei «paz»: i pazienti – o i pazzi, direbbero i piú – dei servizi psichiatrici nati subito dopo la chiusura dei manicomi. Alle 21.30 la serata proseguirà con Chiara D'Ippolito, addetta stampa del Premio, e Nicolò Moscatelli, fresco vincitore della trentacinquesima edizione del Calvino con il suo "I calcagnanti", un racconto accattivante e dallo spirito anarchico. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.

Continua la programmazione del Pala Summer di Piazza Palio a Lecce. Oggi divertimento per i più piccoli e le famiglie con la Compagnia artistica Made in Music Time di Roma che porta in scena “Frozen la Regina del Ghiaccio”. Inizio eventi 20.30 ingresso gratuito.



Proseguono gli aperitivi al tramonto e le serate al Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Alle 18:30 la cantautrice salentina Merifiore presenterà i brani del suo nuovo album "Dentro", uscito a maggio per Qui Base Luna - Freecom. Anticipato dai singoli “Valentina”, “Cattive abitudini” e “Mentire mentire”, il cd si dipana tra generi differenti: piglio rock, sfumature funky, incursioni elettroniche sono al servizio di melodie pop e testi ironici e provocatori, la firma di Merifiore. Ingresso libero.



All'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto il cantautore Simone Perrone, accompagnato da Danilo Cacciatore al pianoforte, dedicherà una serata alle canzoni di Franco Battiato. Un percorso intimo, sentito, emozionale, tra i brani più importanti del cantautore siciliano. Simone Perrone, è un cantautore, musicista e compositore. Inizio live ore 21:30. Ingresso con contributo associativo di 7 euro.

Brindisi e provincia

Torna oggi ad Ostuni la manifestazione “Attacchi d’epoca’, giunta alla 15esima edizione. Un tuffo nel passato, per l’associazione del presidente Agostino Buongiorno, alla scoperta dei piu’ antichi mezzi di trasporto trainati da magnifici cavalli. Durante la manifestazione nelle strade della Città Bianca si potranno ammirare decine di attacchi d’epoca, trainati da magnifici esemplari di cavalli di razze differenti, ricordando luoghi e tempi passati. Alle 17 il raduno al Foro Boario. Alle 18:30 partenza della manifestazione con l’attraversamento per le vie della città. Arrivo previsto alle 20 in Viale Oronzo Quaranta dove ci sarà il saluto del comitato organizzatore, la presentazione tecnica e storica dei singoli attacchi, con i ringraziamenti e la consegna degli attestati ricordo.

Questa sera si conclude il Festival dei Giochi di Ceglie Messapica. Giunto alla diciassettesima edizione, il Festival rappresenta un momento d’incontro non solo fra generazioni, ma tra realtà diverse del territorio pugliese. Alle 18, presso il circuito municipale in via Muri si disputerà la “Gara dei carrettoni”, un’emozionante discesa con mezzi autocostruiti. Alle 20, dal Belvedere Monterrone, si darà inizio alle Botti Rotolanti, una gara a coppie in cui vince chi facendo rotolare una botte lungo una salita arriverà per primo in via San Rocco. Alle 21.30 in Piazza Plebiscito il protagonista sarà il Palo della Cuccagna a cura degli Acrobati della Cuccagna di Bergamo. Infine, alle 23, il Festival si concluderà con l’esibizione di Bogo and the Rumblers che faranno ballare la piazza a ritmo di rock’n’roll, blues e swing.

Continuano gli appuntamenti culturali proposti da Yeahjasi Brindisi Spazio Musica presso la sede dell’ex Convento Santa Chiara (Brindisi). Questa sera alle 19, per la rassegna intitolata “Falò – momenti di libera atmosfera”, è in programma un incontro con l’artista Galiano Lombardi.

Taranto e provincia

Questa sera gli Idles, il gruppo “heavy post-punk” di Joe Talbot salirà finalmente sul palco del Cinzella Festival per l’unica tappa del Sud Italia (start 22.30), alle Cave di Fantiano (Grottaglie). Un evento clamoroso per migliaia di fan che lo aspettano da un anno: la band di Bristol (Inghilterra) doveva infatti esibirsi come headliner della scorsa edizione del “festival più rock di Puglia”, ma il live fu rinviato proprio a causa delle limitazioni dovute alla pandemia che impedivano il contatto fisico (era obbligatorio assistere ai concerti da seduti, distanziati).

Sono tra i gruppi degli indimenticabili anni ’60/’70, una parte di storia della canzone italiana. Sono i Dik Dik, con i loro brani senza tempo come “L’isola di Wight”, “Il primo giorno di primavera”, “Sognando la California”. Saranno gli ospiti d’eccezione del cartellone estivo del comune di Leporano. In concerto gratuito, il 3 agosto, in piazza Maria Immacolata per un evento unico. Nella rassegna, tanti altri live, come le serate dedicate a Ligabue, Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Pooh, “Musica nei vicoli” e, già a partire da questa sera, il varietà comico- musicale “Una notte a Napoli” con Luciano Capurro a cura di Napolincanto. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Nella rassegna rientra anche la festa Usb che porterà, in zona batteria Cattaneo, il popolare fumettista Zerocalcare.

Bari e provincia

"Bari sotto la città": si terrà questa sera, alle ore 18, il percorso attraverso i secoli che hanno riguardato il capoluogo pugliese, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale. Partendo dalle perdute mura bizantine, si esplorerà la periferia del centro antico e si osserverà la sequenza archeologica della città. Il punto d'incontro è in piazza Odegitria c/o Cattedrale. Prenotazioni obbligatoria al numero 3403394708.



Da Bari a Mola: anche "La città di Carlo d'Angiò" sarà scenario di un importante percorso che prenderà il via alle ore 20.15. Un tour nel passato per gustarsi l'architettura e la storia della città di Mola. Prenotazione, anche in questo caso obbligatoria, al numero 340.3394708.



Al teatro Duse di Bari, infine, alle ore 21, ultima replica di "Amami e Sgonfiami" per la regia di Giovanni Gentile. Ingresso con prenotazione al numero 3397032759.