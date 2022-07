Concerti, trekking e aperitivi in riva al mare: ecco tutti gli appuntamenti di questa sera in Puglia

Dal concerto de Il Volo a Ostuni fino al trekking nel parco, passando per aperitivi in musica, tramonti sul mare, teatro in pineta: tantissimi anche questa sera - lunedì 25 luglio - gli appuntamenti tra cui scegliere per passare una serata divertente in tutte le località turistiche della Puglia.

Lecce e provincia

Il nuovo tour di Luchè arriva sul palco del Parco Gondar di Gallipoli questa sera. Il rapper e produttore partenopeo si riprende le scena dopo tre anni di assenza con “Dove Volano le Aquile”, 16 tracce con i featuring di Elisa, CoCo, Etta, Marracash, Madame, Ernia, Geolier, Guè & Noyz Narcos, ed è pronto a portare nuovi e vecchi pezzi in tour con una serie di speciali appuntamenti dal vivo.

Il festival Il Cammino Celeste prosegue oggi nell’Abbazia di San Mauro a Sannicola, doppio spettacolo alle 18 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 3202721822) e alle 19 (posti esauriti) con l’arciliuto a 14 cori di Luca Tarantino. Il liutista, compositore, chitarrista e produttore leccese, specializzato nella ricerca e nella riproposta della musica antica, presenterà i brani del cd “Il Più Bel Fiore”, prodotto dall’etichetta discografica del Canzoniere Grecanico Salentino con il sostegno di Puglia Sounds Record.Prima del concerto (prenotazioni 3202721822) sarà possibile partecipare alla visita guidata lungo il sentiero che conduce all’abbazia di San Mauro.

“La scialletta rossa - Una donna di mafia” è il titolo del nuovo romanzo di Maria Francesca Mariano, giudice di Corte d’assise e scrittrice, in presentazione stasera alle 20.30 presso piazza Castello a Copertino, in un appuntamento organizzato dal Comune di Copertino in collaborazione con il Polo Museale della Puglia e il Castello stesso.

Brindisi e provincia

Questa sera, alle 21.30 il Castello di Mesagne ospiterà il concerto di musica classica per pianoforte di Elisabetta Piras.Il concerto sarà presentato da Giampiera Di Monte. Saranno eseguiti brani di diversi periodi storici, della tradizione euro-colta.

Oggi e domani, a partire dalle ore 21, presso Teatro In Pineta in contrada Camastra a Ostuni, è di scena lo spettacolo teatrale dal titolo: “Crocco - Confessione di un Brigante”, Scritto da Massimo Zaccaria e Dario Lacitignola con Massimo Zaccaria regia Dario Lacitignola Una produzione “Teatro Folletti e Folli” ETS e Teatro dell’Altopiano.

Taranto e provincia

Questa sera alle 20, un nuovo “concerto al tramonto” all’interno del Magna Grecia Festival. Al Lamarée Lido di Lama (Taranto), è infatti in programma “I love Rachmaninov” con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Bartosz Zurakowski, al piano Ivan Donchev (ingresso 5 euro).

Trekking sui suggestivi monti di Martina tra boschi, gravine, masserie storiche e grotte. «Sarà un’emozionante escursione nel Parco Regionale Terra delle Gravine che ci porterà ad esplorare Masseria Tagliente, in uno degli angoli più selvaggi del territorio di Martina Franca, tra boschi, grotte e antiche masserie. Il percorso prenderà avvio oggi insieme alle guide naturalistiche di Cooperativa Serapia da Masseria Tagliente, monumentale masseria dall’elegante prospetto ottocentesco, con allevamento di cavalli murgesi. Proseguirà poi lungo sentieri e mulattiere della transumanza che si inoltrano nel bosco e macchia mediterranea.

In masseria una degustazione di focacce e di formaggi accompagnati da un buon bicchiere di vino». Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Appuntamento alla Masseria Tagliente 17.30 - 20.30 ingresso a pagamento 20 euro (15 euro i bambini da 5 a 10 anni).

Bari e provincia

Questa sera (ore 20.30), a Palazzo Pesce di Mola di Bari (via Van Westerhout, 24), si terrà un nuovo appuntamento del “Kantun Winka, viaggio inter/culturale” con gli Hexperos e “Il giardino degli Esperidi”, concerto di musica celtica con Alessandra Santovito (voce e flauti), Domenico Mancini (violino), Lucia Antonacci (arpa celtica) e Marco Molino (percussioni).

Ingresso a pagamento. Biglietto € 10.

Da oggi a venerdì appuntamento con “Bari sotto le stelle” per dare a tutti gli appassionati la possibilità di visitare le splendide viuzze, ma anche siti poco conosciuti della città. Un viaggio interessante e affascinante in grado di rievocare tutto il sapore e il mistero che per secoli ha avvolto alcuni dei luoghi più caratteristici del centro antico. Questa sera (ore 19 in Piazza Federico II) si parte con “La Poesia di Bari: di Arco in Arco”. Una visita guidata teatralizzata tra gli archi storici della città vecchia per raccontare la storia del signore Maraviglia. Costo € 15 euro (gratuito per i minori).

Stasera alle 21 il cinema all’aperto dell’ Arena Airiciclotteri a Bari Santa Fara, proietta il film Capo perfetto (2021) regia di Fernando L De Aranoa. E’ un film con Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha. Il titolo originale é El buen patrón ed é una commedia spagnola che dura 115 minuti distribuita da Bim Distribuzione. Il film parla del signor Blanco, padrone di una ditta di bilance in attesa della visita di una commissione che valuterà il vincitore di un importante concorso pubblico. L’ingresso a pagamento, informazioni al numero 3478755076.

Stasera alle 21 ad Alberobello in piazza del Popolo fa tappa l’Orchestra sinfonica metropolitana con la rassegna dal titolo Playlist, Le canzoni della mia vita, cucito addosso alla partecipazione della raffinata e giovane interprete, Emilia Zamuner, vincitrice del secondo premio Ella Fitzgerald Competition di Washington. Under 35 sono anche l’arrangiatore e compositore di questa produzione Vittorio Pasquale e il direttore Nicola Colafelice. Saranno eseguiti brani del mondo del cinema, dei cartoni come Mulan, l’intramontabile musica italiana con Se Telefonando fino alla bossa nova.

In arrivo il secondo appuntamento di “Storie Italiane”, il primo festival di letteratura a Molfetta. Questa sera (ore 19.30), presso la Galleria Patrioti Molfettesi, zona antistante la Libreria Il Ghigno (via Giacomo Salepico, 47), Catena Fiorello presenterà il suo nuovo libro, “I cannoli di Marites”, nuovo capitolo della saga “Le signore di Monte Pepe”. Ingresso gratuito.

Oggi e domani in piazza Roma ad Adelfia si terrà la quinta edizione dell’Adelfia Jazz Festival, stile musicale nato nei primi del ’900 dalla sintesi di più culture musicali interpretato da numerosi artisti d’eccezione. Stasera si inizia alle 21 con Reverse Quintet composto da Alberto Parmegiani alla chitarra, Francesco Lomangino al sassofono, Leonardo Torres al piano, Vittorio Bruno al contrabbasso, Fabio Casadibari alla batteria. Ingresso libero.