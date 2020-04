Visioninmusica, Antonio Maggio "live at home”

Il cantautore salentino Antonio Maggio oggi pomeriggio alle 18.30 è inaugura il primo appuntamento di “Visioninmusica Live at Home”.L’associazione umbra Visioninmusica si pone come iniziativa solidale a sostegno della filiera dello spettacolo dal vivo e del sistema sanitario locale, non si arrende al virus e si trasferisce online: oltre ad una selezione dei suoi migliori concerti live pubblicati sul proprio canale Youtube, inaugura un palinsesto dal titolo “Live at Home” con alcuni degli artisti ospiti delle passate edizioni della rassegna in diretta streaming sui social ufficiali e andrà in onda a cadenza settimanale. Visioninmusica, inoltre, è uno dei soci fondatori di Jazz Italian Platform, associazione nazionale di festival e operatori di jazz che coordinerà le dirette in streaming realizzate dai propri soci. “Vogliamo rimanere vicini al nostro pubblico in tutti i modi possibili” spiega Silvia Alunni, direttrice artistica di Visioninmusica, manifestazione interrotta nel corso della sua sedicesima edizione a causa del Covid-19, ha concepito la programmazione online di una serie di eventi musicali “a casa” nei quali grandi artisti si esibiranno in solitaria. Le performance saranno accessibili a tutti, in diretta streaming, sul canale YouTube e sulla pagina FB ufficiali di Visioninmusica (su Instagram gli eventi saranno invece pubblicati in differita- www.youtube.com/user/visioninmusica; www.facebook.com/visioninmusica. Il primo ospite che dà il via ai live casalinghi è il leccese Antonio Maggio, dotato di una voce dalle mille sfumature, autore di composizioni in cui i suoni e i profumi delle parole si confondono con quelli delle emozioni, regalate in maniera speciale dalla sua musica. Sarà un breve live di c.a 15 minuti, intimo ed emozionante, con il quale, attraverso un’esibizione unplugged, saprà divertire con la sua forte ed effervescente presenza scenica. Ampio il repertorio di Antonio con alle spalle un curriculum musicale degno di nota. Vinse il Festival di Sanremo nel 2013 tra le Nuove Proposte con la canzone “Mi servirebbe sapere” è tornato sul palco di Sanremo per l’edizione 2020 in coppia con Gessica Notaro, tra gli ospiti della prima serata. I due amici, sul palco dell’Ariston hanno portato una canzone inedita “La faccia e il cuore” scritta da Maggio insieme al pugliese Ermal Meta (vincitore di Sanremo 2018 con Fabrizio Moro) che racconta quello che di drammatico e terribile ha subìto Gessica, la storia della ragazza ed un urlo di dolore verso la violenza contro le donne. Cantante, modella e ballerina, la Notaro è tristemente nota alla cronaca a causa dell'ex compagno che l'ha sfregiata nel gennaio del 2017. La sua storia è un messaggio di forza e di speranza. I due avevano presentato il brano ad Amadeus per partecipare in gara al Festival ma il direttore artistico, Amadeus, vista la tematica del pezzo, ha preferito ritagliargli uno spazio speciale. Antonio ha conosciuto Gessica Notaro casualmente proprio nel 2013 sul set del videoclip di “Mi servirebbe sapere” e dopo le tristi vicende di cronaca che l’hanno vista protagonista, ha scelto di mettere musica questa storia insieme ad Ermal Meta, sempre molto attento alle tematiche sociali, perché diventasse un inno di coraggio per tutte quelle donne che vivono la stessa tremenda situazione. “La Faccia e il Cuore” è il primo singolo di Maggio e anticipa il terzo album di prossima pubblicazione. Gessica nel suo passato vanta una fascia da Miss Romagna e una carriera musicale che ora ha deciso di riprendere in mano per lanciare un messaggio importante: no alla violenza contro le donne. Il cantautore salentino inizia la sua strada di Sanremo nel 2005, dopo aver partecipato nel 2003 a Castrocaro. Nel 2007, insieme a Antonio Ancora, Michele Cortese e Raffaele Simone fonda gli Aram Quartet, con cui partecipa, vincendo, alla prima edizione di X-Factor. Il gruppo però non ottiene il successo sperato e nel giro di qualche anno i quattro intraprendono carriere diverse. Nel 2011, Antonio Maggio firma per la Rusty Records e due anni dopo vince il Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Il brano anticipa il disco ‘Nonostante tutto’, il primo da solista. L’anno dopo esce il disco L’Equazione, che oltre al singolo omonimo contiene duetti con Clementino e Moreno. Nel 2016, esce il singolo inedito Amore Pop, tre anni dopo Il Maledutato. Ora il ritorno a Sanremo da ospite. Nel corso dell’evento in streaming “Visioninmusica Live at Home” in compagnia della musica di Antonio, verrà messa in evidenza la possibilità di contribuire alla raccolta fondi organizzata dall’Azienda ospedaliera “Santa Maria” di Terni, Città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale. Per effettuare una donazione sarà possibile farlo tramite bonifico bancario al conto corrente dell’Azienda dedicato esclusivamente alle erogazioni liberali. Queste le coordinate: beneficiario: Azienda Ospedaliera S. Maria, IBAN: IT17 E030 6914 4051 0000 0300 081; causale: cognome nome codice fiscale indirizzo. Visioninmusica 2020 è sostenuta da grandi partner tra i quali: MIBACT, Regione Umbria, FAI Delegazione di Terni, Jazz Italian Platform, Europe Jazz Network. Ultimo aggiornamento: 14:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA