Gratis al cinama con Quotidiano: “Il giorno più bello del mondo”

Anteprima cinematografica gratuita per i lettori di Quotidiano : il 28 ottobre alle 20.30 presso il cinema The space di Surbo, in provincia di Lecce , sarà infatti proiettato il film “Il giorno più bello del mondo”,di Alessandro Siani. A disposizione dei lettori di Quotidiano 50 inviti gratuiti validi per l’ingresso di 2 persone.Per avere il biglietto basta registrarsi al seguente link . La pellicola, con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito e i piccoli Sara Ciocca e Leone Riva, racconta la storia di Arturo Meraviglia, impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo ormai in declino. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio gli accende la speranza di risolvere i problemi con i debitori, ma quando scopre che l’eredità sono due bambini, Rebecca e Gioele, cade nello sconforto.Dopo i primi momenti di convivenza burrascosa, un bel giorno scopre che Gioele ha un potere sorprendente! Le magie che il bambino è in grado di compiere sembrano essere la chiave per risolvere i problemi di Arturo e risollevarlo dal vicinissimo tracollo.