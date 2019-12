Su Leggo.it le ultime novità. Anna Tatangelo , frecciatina a 20 anni che siamo italiani: «Gigi D'Alessio simpatico? A casa un po' meno...». Gelo in studio. Ieri sera, la cantante di Sora è stata ospite dello show di Rai1 condotto dal marito e da Vanessa Incontrata.

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono tornati a esibirsi insieme dopo tanto tempo, incantando il pubblico con un duetto di un loro classico, Un bacio. Poi la frecciatina. Come riporta il sito Gossip e tv, alla fine della performance Vanessa Incontrada ha chiesto alla cantante se Gigi D'Alessio sia simpatico anche a casa. Anna Tatangelo avrebbe risposto: «A casa un po' meno...». Che scherzasse? In ogni caso, specifica il sito di gossip, non c'è stata nessuna retromarcia sull'affermazione.

Dopo un periodo di separazione, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono tornati insieme. Ieri sera, con il duetto hanno consacrato televisivamente il ritorno di fiamma. Ma su Twitter i fan si dividono. «Vorrei qualcuno che mi guardasse come Gigi guarda Anna...», scrive qualcuno. Ma c'è anche chi critica l'attegiamento della cantante: «Non ha mai guardato in faccia il marito».

