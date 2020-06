Anna Falchi e il ritorno in tv: «Vivo di rendita, popolarissima da giovane. Ho un rimpianto…»

Anna Falchi è pronta a tornare in tv con “C’è Tempo”, su RaiUno, ma negli ultimi anni ha vissuto lontano dai riflettori. L’attrice, felicemente fidanzata col giornalista Andrea Ruggieri, ha preferito lasciare un po’ da parte il mondo della tv, anche conscia della sua popolarità.

Leggi anche > Alex Zanardi, la lettera di Papa Francesco



Ultimo aggiornamento: 25 Giugno, 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo nome è infatti famoso da sempre: “Beh, vivo di rendita – ha confessato a “Diva e donna” – Ho lavorato tanto per raggiungere presto la popolarità, ho iniziato a fare la tv da giovanissima”.Nella sua carriera però c’è un rimpianto: “ne ho solo uno. Quando sono stata messa di fronte al bivio se scegliere tv o cinema, ho scelto il cinema.Col senno di poi e se avessi ascoltato di più i miei desideri e le mie inclinazioni, avrei dovuto scegliere di continuare a fare la televisione. Io amo molto la tv e secondo me sono più portata per quel pubblico perché amo l'improvvisazione. Mi piace tanto anche il teatro. Invece nella carriera ho fatto più cinema”.Durante il lockdown si è dedicata alla figlia Alyssa: “Con mia figlia Alyssa a fare la mamma e la maestra come hanno fatto tante donne. Peraltro pensavo di avere più pazienza e invece ho scoperto di non averne abbastanza per insegnare”.