Andrea Delogu, lo sfogo a Vita in Diretta: «Merd***, merd***, merd***». Poi si commuove

Andrea Delogu , commossa a Vita in Diretta : «Merd***, merd***, merd***». Ospite del contenitore pomeridiano di Rai1, Cassandra la coraggiosa 21enne di Frattamaggiore che sta combattendo contro la leucemia e che è diventata famosa per un video girato da un'infermiera del Cardarelli mentre cantava. Poi, il provino ad Amici via Skype.

Cassandra ha raccontato la sua storia a Vita in Diretta: «Prima che mi dimettessero, dopo l’ultimo ricovero, un'infermiera mi ha chiesto di poter riprendermi mentre cantavo e io ho accettato, anche se un po’ mi vergognavo. Nel giro di poche ore il video è diventato virale, superando ogni nostra aspettativa».





Cassandra, che da sempre coltivava la passione per il canto, aveva anche in programma un provino ad Amici ma per le sue condizioni di salute non aveva potuto partecipare: «Mi hanno convocato, ma ho spiegato che non potevo presentarmi e ho mandato loro il video per far capire la mia situazione. Sono rimasti colpiti e mi hanno concesso di fare il provino collegata da casa via Skype». Andrea Delogu, commossa dalla storia di Cassandra, le augura in bocca al lupo nel modo utilizzato dagli artisti professionisti: «Merd***, merd***, merd***». Un vero e proprio sfogo per infondere ancora più forza alla coraggiosa Cassandra.

