“Amici”, Matteo Cazzato in serale: fan in delirio

Matteo Cazzato, il cantante di Presicce in gara ad Amici, è approdato al serale. La notizia, che sarà resa nota ufficialmente oggi pomeriggio nella striscia pomeridiana del programma, ma è trapelata in rete subito dopo la registrazione della puntata in cui il salentino ha superato la prova per l'accesso alla fase finale del talent e i fan salentini sono già in delirio.Matteo Cazzato, entrato nella scuola di Maria De Filippi insieme alla band Black Soul Trio, poco più di un mese fa ha abbandonato il suo gruppo su consiglio dei professori Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco.