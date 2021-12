Amici, arriva la Brindisina Cosmary: ballerina e miss

Tra i protagonisti di questa edizione di Amici, c’è la bellissima ballerina Cosmary Fasanelli: la bellissima brindisina classe 2000 si è esibita ballando con i tacchi e si è guadagnata il banco in questa edizione di Amici di Maria De Filippi.

Chi è la ventunenne

Di fatto Cosmary non è un volto sconosciuto: due anni fa la ventunenne fu eletta Miss Miluna Puglia e nel corso dello stesso anno arrivò tra le 80 pugliesi in finale a Miss Italia con il numero 57.

La sua ultima fatica televisiva è stata nel programma Rai "Da Grande", condotto da Alessandro Cattelan ma ha anche fatto parte del corpo di ballo di X Factor, mentre nel 2021 si è esibita sul palco della trasmissione di Serena Rossi Canzone segreta, a Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano, in Battiti Live e nell’estate del 2020 è stata tra i ballerini comparsi nel videoclip di Karaoke, il tormentone di Alessandra Amoroso insieme ai Boomdabash. Sempre in TV, Cosmary ha anche preso parte a "C'è posta per te" e "Tu si que vales", sempre esibendosi in performance di danza.

La ballerina ad Amici

Proprio la danza è stata infatti fondamentale per farle battere la rivale Virginia e conquistare la fiducia di Garrison ad Amici. I suoi fan ora sperano che la Brindisina resti in gara fino a marzo, quando inizieranno le serali. E chissà che non sia la volta buona perché dal Salento, questa volta brindisino, venga fuori una nuova stella della trasmissione dopo Alessandra ed Emma. Ma anche dopo i due salentini d'adozione Elodie e Sergio Sylvestre.