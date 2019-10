Amici Celebrities: Pamela Camassa vince la prima edizione e bacia Filippo Bisciglia. Sa ballare, cantare ed è bellissima, vittoria più che meritata per Pamela che batte Massimiliano Varrese in una finale con non pochi problemi.

Pamela Camassa è la vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities: «Grazie per avermi dato questa occasione, grazie Maria e grazie a te Michelle che sei arrivata in corsa ma sei speciale. Vorrei ringrazie tutti, ma sono tantissimi. Questa la dedico anche a Filippo». Vittoria più che meritata in una finale difficilissima soprattutto per Michelle Hunziker che ricordiamo essere febbricitante. Tra problemi tecnici e pubblicità a sorpresa - che hanno mandato in confusione anche una grande professionista come la Hunziker che un po' ironizza e un po' sembra seccata quando dice: «ma nooo ancora un'altra pubblicita?!» - in finale sono arrivati Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. Tra l'altro a differenza del ballottaggio la finalissima è durata davvero poco, solo due esibizioni e quando Michelle ha chiamato le carte anche Pamela e Massimiliano sono sembrati spiazzati. Terzo posto per Filippo Bisciglia che dopo la proclamazione è corso a baciarla, ultimo in classifica e primo eliminato Ciro Ferrara.

