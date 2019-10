Amici Celebrities, finale. Loredana Bertè umilia Massimiliano Varrese:​«Ho immaginato Prince che ti strangolava. Sei stato troppo comico». Nel torpore generale di una finale quasi da dimenticare, ci pensa Loredana Bertè a risvegliare tutti. La cantante che durante la diretta che abbiamo seguito su Leggo.it ha ricoperto il ruolo di giudice speciale ha lasciato come sempre il segno.

Problemi tecnici, Michelle Hunziker in balia della pubblicità e dei problemi con la scaletta, orario davvero improponibile. Mentre scriviamo sono le 00.50 e ancora ci sono esibizioni in corso, la finale di Amici Celebrities è davvero difficile da seguire con attenzione. In finale Massimiliano Varrese e Pamela Camassa, giudice speciale Loredana Bertè. La cantante durante l'esibizione di Massimiliano Varrese che ha cantato Kiss imitando Prince ha riso tutto il tempo e quando è stato il momento di dare il suo giudizio lo ha letteralmente umiliato: «Ho immaginato Prince uscire alla tomba in formato zombie che voleva strangolarlo. Questa non si può cantare. Così non si può cantare. Sei stato troppo comico».

