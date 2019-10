Amici Celebrites: Filippo Bisciglia in lacrime non riesce a portare a termine l'esibizione. Il motivo è delicato. Mentre cantava "Portami a ballare", il conduttore di Temptation Island non è riuscito ad andare avanti per la forte commozione. Il motivo è delicato​.

Dopo il litigio con Maria De Filippi e le successive scuse per Filippo Bisciglia arrivano le lacrime. Durante la quarta puntata di Amici Celebrities il conduttore di Temptation Island, che nella prima manche ha ricevuto tantissimi complimenti, soprattutto da parte di Platinette, si è esibito sulle note di "Portami a ballare".

Sul finale della canzone, però la voce di Filippo ha iniziato a tremare per la commozione fino a non riuscire più a cantare.Michelle Hunziker gli ha chiesto il motivo e lui quasi tra le lacrime confida che la canzone è dedicata alla madre. Uno dei numerosi tatuaggi che Bisciglia ha è proprio per sua mamma "la mia regina". Michelle prova a chiedergli qualcosa in più, Filippo prova a spiegare, c'è qualcosa di molto più delicato e serio sotto e tutti, compresa Platinette decidono di sorvolare.