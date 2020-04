Amici 19, rissa tra i tecnici in diretta : «Cosa sta succedendo?». Strano episodio durante la finale di Amici 19 che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it. Nel blocco con Rudy Zerbi immerso in una vasca d'acqua il pubblico ha notato un particolare.

Dopo il siparietto con Rudy Zerbi, finito in una vasca piena d'acqua, è successo un episodio molto particolare: mentre i tecnici di Amici 19 cercavano di portare la vasca dietro le quinte si è visto uno di loro spintonare l'altro senza però un apparente motivo. Il gesto non è sfuggito al pubblico che si è riversato sui social per riproporre il video incriminato.

La rissa tra i tecnici: highlight di questa finale. #Amici19 pic.twitter.com/N2fujR7CC1 — contechristino (@contechristino) April 3, 2020

ECCO I DUE CHE SI MENANO STO MALE MARIA #AMICI19 pic.twitter.com/dgUgYOCrlR — Achille Lauro stan account ⁷ (@natastancaa) April 3, 2020

Pure i tecnici litigano adesso. Un'edizione molto tranquilla quella di quest'anno #Amici19 pic.twitter.com/prGGRYaV2x — Katia (@_KatiaPa) April 3, 2020

