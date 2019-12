«Allerta vento»: rinviato il concerto dei Boomdabash a Otranto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il concerto dei Boomdabash previsto per questa sera nella rassegna Alba dei Popoli, è rinviato al 3 gennaio prossimo per avverse condizioni meteo». Lo comunica il Comune di Otranto visto il perdurare dell'allerta vento in queste ore. L'appuntamento si terrà venerdì prossimo, sempre presso Largo Porta Terra alle 21.I Boomdabash (il nome viene da boom da bash, “esplodi il colpo”) nascono a Mesagne come sound system nel 2002 dall’unione del deejay Blazon, dei due cantanti Biggie Bash, Payà e dal beatmaker abruzzese Mr. Ketra. Dopo l’incontro e la collaborazione con Treble, ex Sud Sound System, i Boomdabash diventano un gruppo a tutti gli effetti e nel 2008 pubblicano il loro primo disco, intitolato Uno e distribuito da Elianto Edizioni.Vantano prestigiose partecipazioni nei migliori festival reggae d’Europa e d’Italia, tra cui si ricorda il Rototom Sunsplash e l’Arezzo Wave. Nel 2011 è stato pubblicato il secondo album Mad(e) in Italy, trascinato dal singolo Murder che ha consentito ai Boomdabash di vincere sempre nello stesso anno l’MTV New Generation Contest, concorso musicale indetto durante gli MTV Days.