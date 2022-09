Mancini porta Castellaneta sul red carpet di Venezia: ecco chi è il top model

Alla 79ª edizione della Mostra d'Arte Cinematografica del Festival di Venezia, fra i tanti volti noti sul red carpet, dall'attesissima Tilda Swinton a Willem Defoe, era presente anche l'iconico top model Fabio Mancini di Giorgio Armani che, con le sue origini, ha incantato davvero tutti con grande charme e una capigliatura che ricorda la star hollywoodiana del passato, il latin lover Rodolfo Valentino nato a Castellaneta. E lui, Fabio, con Castellaneta ha un legame fortissimo: è figlio di un castellanetano e nella marina ama trascorrere le vacanze.

Il top model con radici pugliesi



Il top model italiano, che vanta quasi 15 anni di collaborazione con Re Armani, ha brillato per stile, eleganza, portamento e look, uno dei pochi modelli italiani al mondo che rappresenta l'Italia da anni sulle passerelle e i carpet più ambiti che ha indossato, per l'occasione, un abito total black che rappresenta il suo stile chic moderno, impreziosito da qualche tocco del grande maestro Armani e con gioielli Damiani.

Il top model italiano ha sfilato in occasione dell'anteprima del film in concorso Il signore delle formiche, firmato Gianni Amelio, che racconta la storia di Aldo Braibanti, poeta e drammaturgo condannato a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio.