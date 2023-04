A prima vista potrebbe sembrare macabro il primo tour teatrale di Alessandro Cattelan che stasera sarà in scena al Teatro Team di Bari. Potrebbe, ma non lo è. Anzi, lo spettacolo dal titolo “Salutava sempre” (sottotitolo “La spettacolare fine di Alessandro Cattelan”, a conferma dell’innata modestia del protagonista) è un divertente e intrigante modo per “mostrare tutte le contraddizioni e ipocrisie dell’aldiqua”, raccontandole dall’aldilà, “facendoci finalmente aprire gli occhi, chissà...”.

Una furbata? Può darsi. Quel che è certo è che alle esequie della buonanima sono accorsi in tantissimi, in ognuna delle città in cui sono state celebrate lungo il percorso del tour teatrale, facendo registrare più o meno ovunque il sold out ai botteghini. Non fiori né opere di bene, ma biglietti d’ingresso ai teatri, in memoria del caro estinto.

Un'occasione speciale, anzi unica

“Un’occasione davvero speciale, si direbbe unica, nella quale il pubblico è invitato a partecipare al funerale di Alessandro Cattelan e da qui partire per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà” annuncia la presentazione ufficiale dello spettacolo.

Sulla scena in realtà, se si riuscirà a non fare troppo caso alla bara che campeggia sotto i riflettori, ci si accorgerà che l’atmosfera è tutt’altro che funerea. Lui, il morto, la costruisce da navigato one man show saltando di racconto in racconto con la sua solita dissacrante ironia, passando in rassegna senza remora alcuna vizi (tanti) e virtù (qualcuna) di quel mondo di cui ormai non fa più parte e nel quale invece continuano a dibattersi ancora gli spettatori (si spera). A dispetto dei vivi, la morte al “fu” Cattelan ha donato infatti il privilegio di una totale sincerità che ora può permettersi e che lui sfrutta fino all’ultima goccia.

Una grande festa, un divertente spettacolo

Canzoni, battute, riflessioni e momenti in stile stand up comedy si alternano durante lo spettacolo che diventa così una grande festa dando modo per l’ennesima volta al conduttore alessandrino di far bella mostra dell’innegabile e ormai ben noto talento che ha caratterizzato la sua lunga carriera. E che forse trova ancor più spazio per dar sfogo in questa nuova e per lui inedita avventura a teatro.

D’altro canto Alessandro ha appena archiviato la seconda serie del suo programma televisivo “Stasera c’è Cattelan”, andato in onda per trenta puntate su Rai 2 a partire dal 17 gennaio fino al 30 marzo scorso, portando a casa un buon successo di ascolti (una media del 5,04 per cento contro il 3,24 della prima serie, nel 2022).

Trovare un po’ di riposo, quindi, diventava quasi una necessità. Che poi sia “eterno” come lui stesso ha deciso per il tour teatrale con il quale sta girando l’Italia, poco importa.

Una prece.