Alessandra Amoroso: «Voglio la Big Family con me nel video di Immobile»

Alessandra Amoroso ha annunciato una pausa dalla musica, ma ha comunque passato un'estate in primo piano con il Mambo Salentino e i Boomdabash. Ospite di Imaginaction, il festival del videoclip che ha preso il via l'11 ottobre a Ravenna e si concluderà domenica, la Amoroso ha spiegato il rapporto conflittuale che ha con i video delle sue canzoni: «Mi imbarazza cantare per finta. Ma se sono a mio agio tutto cambia».

Nel backstage del Teatro Alighieri di Ravenna Alessandra Amoroso ha anche annunciato in esclusiva a Leggo che ben presto potrebbe arrivare un video insieme alla sua Big Family, i fan che la seguono costantemente con affetto e positività: «Mi piacerebbe tanto. Io non ho fatto il video di Immobile e mi piacerebbe farlo fisicamente con loro». Già in Stupendo fino a qui la sua grande famiglia ha contribuito con dei video, ma stavolta Alessandra vuole «esserci fisicamente». Una notizia che potrà solo rendere felici i suoi sostenitori.



