Parte da Lecce il tour pugliese di “Comincium”, il dissacrante e divertente spettacolo di Ale e Franz, “alias” di Alessandro Besentini e Francesco Villa. Si inizia dunque stasera alle 20.45 al Politeama Greco per la Stagione teatrale con la direzione artistica di Sonia Greco (spettacolo fuori abbonamento), e si prosegue mercoledì al Cinema Teatro Norba di Conversano per la stagione del comune in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. “Comincium” andrà poi in scena al Teatro Verdi di Brindisi giovedì e, ancora per il Tpp, al Kennedy di Fasano sabato e al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari domenica prossima.

Il desiderio di riprendere a sorridere

«Rieccoci qui. Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di divertirci e farvi divertire - sottolinea il duo milanese - ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di una band d’eccezione, di grandi professionisti. Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere. Abbiamo voglia di leggerezza. E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere. Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri».

Scritto da Alberto Ferrari (che cura anche la regia), Francesco Villa, Alessandro Besentini e Antonio De Santis, lo spettacolo sarà animato anche dalla musica eseguita dal vivo da Luigi Schiavone alla chitarra, Fabrizio Palermo al basso, Francesco Luppi alle tastiere, Marco Orsi alla batteria e Alice Grasso alla voce.

Uno show rock

«È uno show rock con una band d’eccezione - ha aggiunto Ale - sulle note affrontiamo anche la crisi dei cinquantenni, quella mia e di Franz, e cosa succede in amore alla nostra età. Non mancheranno anche i due vecchietti che abbiamo portato a Zelig».

E ci saranno poi le canzoni di Jannacci, Gaber, Vanoni, Cochi e Renato a sancire il finale delle singole scene. “Una fetta di limone”, “La libertà”, “E la vita la vita”, “Ma Mì”, “Parlare con i limoni” costituiranno così la colonna sonora di uno spettacolo strutturato in tre lunghi sketch.

Nella prima storia un uomo ossessionato dal “politically correct”, dall’attenzione ai problemi ambientali e dalla comunicazione sempre più governata dagli algoritmi che ci spiano sul web, rimprovera uno sconosciuto, come lui presente alla fermata dell’autobus. La salvezza del pianeta, il dovere civico, la responsabilità etica, sono diversi i temi sviscerati nel discorso.

Nel secondo, due cinquantenni si ritrovano insieme sulla famosa panchina. L’incontro non è casuale: entrambi hanno ricevuto la proposta di un appuntamento alla stessa ora dalla medesima donna. Alice è la figlia di uno dei due, nonché fidanzata dell’altro. La complicità tra i due uomini che, sebbene qualche differenza caratteriale, sembrano condividere vari modi di interpretare la vita, si rompe quando scoprono di essere tra loro suocero e genero.

Il terzo sketch, infine, vede protagonisti due anziani che si incontrano al bar per scrivere una lettera di protesta al Presidente della Repubblica giacché uno dei due è stato richiamato al servizio militare; tra ricordi bellici e amnesie dovute all’età, solo alla fine scoprono che il richiamo di cui si parla è quello del vaccino.